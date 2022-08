L’épouse d’un entrepreneur de la défense affirme que la carte d’identité volée est son vrai nom

L’épouse d’un entrepreneur américain de la défense, qui sont accusés ensemble devant un tribunal fédéral d’Hawaï de s’être frauduleusement dissimulés sous l’identité volée de deux enfants texans décédés pendant trois décennies, a déclaré mardi qu’elle n’était pas la personne que les procureurs prétendent qu’elle est.

Lorsque l’affaire Gwynn Darle Morrison a été appelée devant le tribunal de district américain d’Honolulu, elle a déclaré: “C’est comme ça qu’ils m’appellent.”

Elle affirme qu’elle est en fait Julie Lyn Montague, qui, selon les procureurs, est décédée en 1968 à l’âge de trois semaines et s’est ensuite fait voler son identité.

L’affirmation l’a mise en désaccord avec son mari, qui a reconnu qu’il était Walter Glenn Primrose et non Bobby Edward Fort, l’identité qu’il aurait utilisée pour s’enrôler dans la Garde côtière américaine en 1994 et obtenir une habilitation de sécurité secrète qui lui a permis de travailler comme défense. prestataire.

Fort avait environ 10 semaines lorsqu’il est décédé à la fin de 1967 dans le même hôpital de Burnet, au Texas, où Montague est décédé quelques mois plus tard.

Des plaidoyers de non-culpabilité ont été inscrits mardi au nom du couple pour complot, fausse déclaration dans une demande de passeport et vol d’identité aggravé. Ils risquent jusqu’à 17 ans de prison s’ils sont reconnus coupables de tous les chefs d’accusation.

Tous deux ont été placés en détention jusqu’à ce qu’un procès soit prévu le 26 septembre.

Le différend sur les vrais noms des accusés a ajouté une nouvelle couche d’intrigue à une affaire qui peut représenter plus que des identités volées.

Une perquisition au domicile du couple à Hawaï a révélé des photos qui semblent avoir été prises dans les années 1980 des deux hommes portant des uniformes du KGB russe, l’ancienne agence d’espionnage, ont déclaré les procureurs. Les enquêteurs ont également trouvé un kit d’encre invisible, des documents en langage codé et des cartes montrant des bases militaires.

Lorsque le couple a été laissé ensemble dans une pièce, ils ont été enregistrés à leur insu en train de dire “des choses compatibles avec l’espionnage”, a déclaré la semaine dernière le procureur adjoint américain Wayne Myers.

L’avocate de la défense, Megan Kau, a déclaré que Montague était le seul nom que son client ait jamais utilisé. Kau a déclaré que le couple semblait porter la même veste du KGB sur les photos et que sa cliente ne portait qu’un t-shirt. Kau a déclaré qu’elle n’avait pas entendu l’enregistrement d’une discussion impliquant prétendument de l’espionnage.

“Tout ce dont ma cliente se souvient, c’est que son mari lui a dit : ‘Ils pensent que nous sommes des espions'”, a déclaré Kau. “Alors, oui, le mot espion a été évoqué parce que le gouvernement les accuse d’être des espions.”

Kau a fait valoir que sa cliente n’avait pas de casier judiciaire et qu’il n’y avait pas de raison suffisante pour la garder enfermée pendant son procès.

L’assistant du procureur américain Thomas Muehleck a déclaré que c’était “un peu étrange” qu’elle maintienne qu’elle est Montague plutôt que de choisir de ne pas aborder la question de l’identité.

Le père et la sœur de Montague ont déclaré la semaine dernière à l’Associated Press que Julie était décédée peu de temps après sa naissance et avait été enterrée dans un cimetière.

Une sœur anonyme de Morrison a déclaré que la photo sur le permis de conduire d’Hawaï avec le nom de Montague semblait être sa sœur bien qu’elle indique la mauvaise date de naissance, a déclaré Muehleck.

“Nous avons une situation ici où cette accusée et son coaccusé, bien sûr, ont utilisé de fausses identités pour tromper la sécurité sociale, le ministère de la Défense, le ministère des Transports d’Hawaï, le centre national des passeports du département d’État pendant 30 ans”, a déclaré Muehleck. . “Il n’y a aucune vérification de qui elle dit qu’elle est.”

Le juge magistrat américain Rom Trader a déclaré qu’il la détenait sans caution parce qu’il ne pouvait pas lui faire confiance pour se conformer aux conditions de libération s’il n’était pas sûr de son identité.

“Au cœur de cette affaire, il y a des circonstances graves, bien qu’inhabituelles, dans lesquelles l’accusé prétend être un individu autre que la personne nommée dans l’acte d’accusation”, a déclaré Trader. “Je ne peux même pas vraiment dire que j’ai confiance en qui manque vraiment Morrison ou Miss Montague.”

Brian Melley, l’Associated Press