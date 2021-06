L’épouse d’un diplomate américain, Anne Sacoolas, pourrait faire l’objet d’un procès VIRTUEL pour le meurtre d’un adolescent dans un accident au Royaume-Uni

ANNE Sacoolas pourrait faire face à un procès virtuel pour l’accident de voiture qui a tué l’adolescent Harry Dunn, a déclaré Dominic Raab.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que la voie était claire pour que le Royaume-Uni fasse pression en faveur d’une forme de « procès ou processus virtuel » pour assurer la responsabilité et la justice pour la famille de l’adolescent.

Harry Dunn est décédé à l’âge de 19 ans en août 2019 lorsqu’une voiture conduite par Mme Sacoolas s’est écrasée sur sa moto à l’extérieur de la RAF Croughton dans le Northamptonshire, qui est utilisée par le personnel militaire américain.

Les conséquences ont déclenché une controverse lorsque Sacoolas, qui travaillait à la base du département d’État américain, a fait valoir l’immunité diplomatique en son nom – lui permettant de fuir le Royaume-Uni neuf jours après l’accident.

Elle a depuis été accusée d’avoir causé la mort par conduite dangereuse.

Boris Johnson a déclaré hier que le président américain Joe Biden était « activement engagé » et « extrêmement sympathique » à l’égard de l’affaire à la suite d’une réunion au sommet du G7 à Cornwall.

M. Raab a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Les États-Unis n’ont pas accepté l’extradition, mais la voie est libre pour que les autorités judiciaires britanniques contactent les avocats d’Anne Sacoolas – sans aucun problème de la part du gouvernement américain – pour voir si une sorte de d’un procès ou d’un processus virtuel pourrait permettre une certaine responsabilité, un certain réconfort et une certaine justice pour la famille Dunn.

« J’aimerais voir une certaine responsabilité. Je pense que la famille ne mérite pas moins. »

S’exprimant après la réunion de M. Biden et du Premier ministre, la mère de Harry, Charlotte Charles, a déclaré: « Nous sommes incroyablement reconnaissants que le cas de Harry soit pris au sérieux pour être soulevé à la veille de la réunion du G7 avec tant de crises mondiales en cours.

« Nous espérons vivement que le président Biden adoptera un point de vue différent de celui de l’administration précédente, compte tenu de son lien profondément personnel avec l’affaire, ayant subi des pertes dans des circonstances similaires. »

La première épouse et la fille de M. Biden ont été tuées dans un accident de la route en 1972, tandis que ses fils Beau et Hunter ont survécu.

Mme Charles a ajouté: « Nous souffrons tous intensément en tant que famille et avons vraiment besoin d’une résolution le plus tôt possible et attendons maintenant d’entendre le CPS sur les mesures qu’ils envisagent de prendre ensuite. »

Après avoir discuté de la question avec M. Biden, M. Johnson a déclaré à la BBC: « Comme vous le savez, il a ses propres raisons personnelles de se sentir très profondément concerné par la question.

« Et il était extrêmement sympathique, mais ce n’est pas quelque chose que l’un ou l’autre gouvernement peut contrôler très facilement car des procédures juridiques sont toujours en cours. »

La famille Dunn a contesté l’immunité diplomatique invoquée au nom de Sacoolas, qui sera entendue par la Cour d’appel l’année prochaine.

Mme Charles et le père de M. Dunn, Tim Dunn, ont également intenté une action civile contre Sacoolas et son mari dans l’État américain de Virginie.