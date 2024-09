L’épouse d’un détenu californien obtient 5,6 millions de dollars à l’amiable pour une fouille à nu

L’épouse d’un détenu californien recevra 5,6 millions de dollars après avoir été agressée sexuellement lors d’une fouille à nu alors qu’elle tentait de rendre visite à son mari en prison, ont déclaré ses avocats lundi.

Après avoir voyagé quatre heures pour voir son mari dans un établissement correctionnel de Tehachapi, en Californie, le 6 septembre 2019, Christina Cardenas a été soumise à une fouille à nu par des responsables de la prison, à des tests de dépistage de drogue et de grossesse, à des radiographies et à des tomodensitogrammes dans un hôpital, et à une autre fouille à nu par un médecin de sexe masculin qui l’a agressée sexuellement, selon une poursuite.

« Ma motivation en poursuivant cette action en justice était de m’assurer que d’autres n’aient pas à subir les mêmes délits flagrants que ceux que j’ai subis », a déclaré Cardenas.

Sur le montant de 5,6 millions de dollars réglé, le Département des services correctionnels et de réadaptation de Californie paiera 3,6 millions de dollars et le reste sera payé par les autres défendeurs, qui comprennent deux agents correctionnels, un médecin et l’hôpital Adventist Health Tehachapi Valley.

Les autorités pénitentiaires ont procédé à des fouilles sur la base d’un mandat d’arrêt, qui stipulait qu’une fouille au corps ne pouvait être effectuée que si une radiographie révélait des objets étrangers susceptibles d’être de la contrebande dans le corps de Cardenas, ont déclaré ses avocats. Cependant, ni la radiographie ni le scanner n’ont révélé de telles preuves.

Elle a également été menottée lors d’une « marche humiliante » pendant son transport vers et depuis l’hôpital, et s’est vu refuser l’accès à l’eau et aux toilettes pendant la majeure partie du processus de fouille. On lui a dit qu’elle devait payer pour les services de l’hôpital et elle a ensuite reçu des factures pour un total combiné de plus de 5 000 $. Bien qu’aucun objet de contrebande n’ait été trouvé dans ses affaires ou dans son corps, Cardenas s’est vu refuser la visite de son mari.

L’un des responsables de la prison lui a demandé : « Pourquoi fais-tu des visites, Christina ? Tu n’es pas obligée de venir. C’est un choix, et cela fait partie des visites », a expliqué Cardenas.

« Nous pensons que la déclaration de l’officier inconnu était une forme d’intimidation utilisée pour rejeter le droit de Christina à rendre visite à son mari légitime pendant la durée de son incarcération », a déclaré l’avocate de Cardenas, Gloria Allred.

Cardenas a également dû subir une fouille à nu lors d’une précédente visite pour épouser son mari et a continué à éprouver des difficultés lors de ses visites chez lui, mais pas dans la même mesure que lors de l’incident du 6 septembre 2019. Son mari est toujours en détention aujourd’hui.

L’accord prévoit également que le Département des prisons et de la réadaptation de Californie distribue aux employés une note de politique visant à mieux protéger les droits des visiteurs qui doivent subir des fouilles à nu. Cela implique de s’assurer que le mandat de perquisition est lu et compris par le visiteur, que celui-ci reçoit une copie du mandat, que la portée du mandat est lue et comprise par toutes les personnes concernées et que la portée du mandat n’est pas dépassée.

Cardenas n’est pas la seule à avoir vécu ce qu’elle a vécu de la part des agents correctionnels, a déclaré Allred, et elle espère que cette affaire contribuera à protéger les droits des conjoints et des membres de la famille qui rendent visite à leurs proches en prison.

Les prisons californiennes sont confrontées à un problème récurrent d’abus sexuels et d’inconduites, le ministère américain de la Justice ayant annoncé qu’il avait a ouvert une enquête sur des allégations selon lesquelles des agents pénitentiaires auraient systématiquement abusé sexuellement de femmes incarcérées dans deux prisons publiques de Californie.

Plus tôt cette année, le Bureau fédéral des prisons a annoncé sa fermeture une prison pour femmes dans le nord de la Californie connu sous le nom de « club du viol » après qu’une enquête de l’Associated Press a révélé des abus sexuels généralisés commis par des agents pénitentiaires.