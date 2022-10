L’épouse d’un député travailliste travaillait pour un groupe soutenu par la Chine avec des liens “d’espionnage”

L’épouse d’un député travailliste TOP travaillait pour une organisation financée par le parti communiste chinois liée à l’espionnage, peut révéler The Sun on Sunday.

Yu Yannan, 40 ans, l’épouse de Sir Mark Hendrick, s’est vu accorder un “accès sans entrave” au Parlement alors qu’il était le directeur adjoint d’un groupe indépendant du régime communiste – qui pourrait être interdit.

L’épouse de Sir Mark Hendrick a travaillé pour un institut Confucius à Londres Crédit : Richard Townshend Photography

Nos révélations explosives surviennent alors que la Première ministre Liz Truss s’apprête à déclarer la Chine une «menace» pour la Grande-Bretagne pour la première fois.

Un examen des relations diplomatiques avec Pékin fera passer le pays d’un “concurrent systémique”, le Premier ministre estimant que la Chine est “la menace à long terme la plus grave pour nos valeurs et notre mode de vie”.

Le Sun de dimanche peut révéler que Mme Yu est mariée à Sir Mark, 63 ans depuis plus d’une décennie et a passé plus de neuf ans à travailler à l’Institut Confucius de l’Université London South Bank – financé par le gouvernement de Pékin.

Le groupe éducatif finance officiellement les universités et écoles britanniques qui dispensent des cours de langue et de culture chinoises.

Mais les députés, les chefs du renseignement et les experts disent qu’ils sont utilisés pour réécrire l’histoire chinoise, réprimer les critiques de Pékin et même héberger des espions.

Sir Mark est l’une des voix pro-chinoises les plus virulentes du Parlement, faisant la promotion de la société technologique chinoise interdite Huawei et s’est même posé avec le chef de l’unité de propagande du régime alors qu’il était au travail de sa femme en 2012.

Li Changchun a salué les “bonnes paroles” et les “actes encore meilleurs” de Sir Mark lors d’un événement à l’Institut Confucius.

Il n’a jamais déclaré son rôle aux autorités parlementaires, mais a admis avoir accepté plus de 6 000 £ de l’Institut Confucius de l’Université London South Bank où elle était basée.

Un rapport explosif publié cette semaine par la Henry Jackson Society révèle que la branche de la LSBU a des liens avec le Département du travail du Front uni (UFWD) de Pékin – une branche de collecte de renseignements du régime communiste.

Mme Yu est également éligible à un « laissez-passer pour conjoint » lui permettant d’accéder aux chambres du Parlement et s’est même portée volontaire en tant que coordinatrice d’un groupe de députés en 2011.

Les chefs du renseignement ont tiré la sonnette d’alarme sur les organisations influentes basées dans 27 universités britanniques.

En 2019, le directeur du FBI, Christoper Wray, a averti que les instituts Confucius aux États-Unis étaient “une source de préoccupation”, ajoutant qu’ils “offraient une plate-forme pour diffuser la propagande du parti communiste chinois, encourager la censure et restreindre la liberté académique”.

Et en 2019, un Institut Confucius belge a été fermé après que les services de sécurité ont affirmé qu’un professeur était un espion chinois.

Le député conservateur Bob Seely a déclaré que cela montrait que la Grande-Bretagne avait besoin d’un registre des personnes travaillant en Grande-Bretagne pour des régimes douteux.

Il a déclaré : « C’est encore un autre cas qui montre que nous avons un besoin urgent d’une loi sur l’enregistrement des agents étrangers.

« L’idée que des institutions comme les Instituts Confucius qui sont « sans lien de dépendance » avec le PCC est franchement pour les oiseaux.

“Nous devons avoir le registre pour qu’il y ait plus de contrôles en place car en ce moment la Grande-Bretagne est le paradis des colporteurs d’influence.”

Le militant Luke de Pulford, directeur exécutif de l’Alliance interparlementaire sur la Chine, a déclaré : « Sir Mark n’a que trop envie de parler au nom de la Chine.

“Il doit maintenant s’exprimer et répondre aux questions très sérieuses que soulèvent ses liens personnels et financiers avec le Parti communiste chinois.”

Plus tôt cette année, Westminster a été secoué par un important scandale d’espionnage après que le MI5 a accusé un donateur travailliste d’être un agent chinois présumé ciblant des députés.

La ressortissante chinoise Christine Lee a été accusée d’avoir tenté d’influencer Barry Gardiner, député travailliste et allié de Jeremy Corbyn, ainsi que de nombreuses autres personnes.

Les services de sécurité ont publié une alerte et une photo de Lee en janvier et l’ont accusée de “faciliter les dons financiers aux politiciens en service et en herbe” en tant qu’UFWD.

Les travaillistes et Sir Mark ont ​​refusé de commenter.

Un porte-parole de la London South Bank University (LSBU) a déclaré que leur lien avec la Chine se poursuivrait.

Ils ont déclaré : « Yannan Yu est un ancien employé, mais nous ne sommes pas en mesure de commenter les détails d’une demande de remboursement datant d’il y a près de 10 ans.

« L’Institut Confucius de médecine traditionnelle chinoise vise à profiter à nos étudiants et à la communauté locale.

« Ce travail comprend plus de 40 écoles londoniennes bénéficiant d’une formation en langue chinoise.

“Bien que cela soit bénéfique pour nos étudiants et notre communauté, nous continuerons à soutenir le travail de l’Institut Confucius de médecine traditionnelle chinoise à Londres.”