L’épouse d’un ancien libraire de Shanghai frappée d’une “interdiction de sortie”

Mais les procureurs chinois ont précédemment décrit la pratique consistant à utiliser des interdictions de sortie pour les membres de la famille pour faire pression sur les personnes recherchées pour qu’elles reviennent. Les procureurs, dans des notes sur le cas d’un ancien homme d’affaires chinois accusé d’avoir volé 6 millions de dollars et ayant déménagé au Canada, ont écrit qu’ils avaient mis en place un groupe de travail spécial pour «presser vigoureusement sa survie» et imposé des interdictions de sortie à son fils, fille -beau-frère et ex-femme dans le cadre d’une campagne visant à “contrôler ses proches et ébranler son soutien émotionnel”.