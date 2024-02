L’épouse du sénateur Menendez a obtenu une bague de fiançailles dans le cadre d’un stratagème de corruption, affirment les procureurs dans un nouveau dossier

Le sénateur démocrate américain Bob Menendez du New Jersey et son épouse Nadine Menendez arrivent au palais de justice fédéral de New York le 27 septembre 2023.





Nadine Menendez, épouse du sénateur du New Jersey. Bob Menéndeza obtenu une bague de fiançailles en diamant dans le cadre des pots-de-vin importants que le couple a reçus en échange de l’influence du sénateur, selon un nouveau dossier des procureurs.

La bague a été achetée pour Nadine Menendez dans le cadre d’un pot-de-vin de 150 000 $ pour l’intervention de son mari dans une poursuite pénale pour fraude à l’assurance, ont indiqué les procureurs dans le dossier de lundi. Une partie de l’argent a été utilisée pour acheter une décapotable Mercedes-Benz pour Nadine Menendez, et l’un des coaccusés dans cette affaire, l’homme d’affaires Wael Hana, a acheté la bague pour elle mais a gardé une partie de l’argent pour lui, affirment les procureurs.

Les procureurs affirment Hana a facilité un accord visant à fournir des pots-de-vin au couple en échange de l’influence du sénateur sur des questions qui lui profitaient, le gouvernement égyptien et d’autres.

Une source confidentielle communiquant avec l’Égypte s’inquiétait apparemment du fait qu’Hana gardait une partie de l’argent et a déclaré : « Gémissez-vous ! [Hana] était sur le point de gâcher les choses avec Bob. Bob qui commence à nous écouter », selon le nouveau dossier.

« Cette plainte – selon laquelle le fait de ne pas verser le montant total du pot-de-vin promis nuirait aux relations de Menendez avec l’Égypte – ne remet évidemment pas en question la conclusion selon laquelle Menendez entretenait une relation corrompue au profit de l’Égypte », ont écrit les procureurs. “C’est plutôt une preuve solide qu’il l’était.”

Menendez et son épouse ont plaidé non coupables des accusations portées, tout comme Hana et deux autres coaccusés.

CNN a contacté les avocats de Bob Menendez, Nadine Menendez et d’un autre coaccusé pour commentaires.

Un avocat de Hana a déclaré à CNN qu’il n’avait aucun commentaire pour le moment mais qu’il déposerait une réponse à la requête du gouvernement.

Les procureurs ont également partagé plus de détails sur les espèces trouvées par les enquêteurs dans le sous-sol de la maison Menendez, notant qu’en plus de deux sacs d’environ 100 000 dollars trouvés sur un grand support de cintres, les procureurs ont trouvé quatre bottes « remplies d’argent, dont une ». botte contenant plus de 5 000 $ en billets de 50 $, marquée d’une note indiquant « 5350 ».

Les procureurs ont également déclaré que Menendez avait contacté les maires du New Jersey fin 2020 et début 2021 « pour les convaincre d’autoriser la Laboratory Company – une entreprise qui payait Nadine Menendez – à effectuer des tests COVID-19 », selon le dossier.

Les procureurs ont déclaré que Menendez avait appelé sa femme en janvier 2019 sur son autre téléphone portable, “un téléphone que Menendez et Nadine Menendez ont appelé son téléphone ‘007’, une référence apparente au personnage fictif de James Bond”, selon le dossier de lundi.

L’appel a été passé « avant que Nadine Menendez ne demande et reçoive de Hana des informations sur le cas de l’accusé du New Jersey », ont écrit les procureurs. Les enquêteurs ont trouvé « de nombreux messages de test » entre Nadine Menendez et un autre coaccusé dans cette affaire. Un texte demandait à Nadine de « faire disparaître les choses », et les procureurs affirment qu’elle a déclaré que son mari interviendrait, selon le dossier.

Il y avait « des preuves substantielles que Menendez était effectivement au courant de la contrepartie corrompue », ont écrit les procureurs dans le dossier.