L’épouse du sénateur Joe Manchin dans un « état stable » après un accident de voiture en Alabama

L’épouse du sénateur Joe Manchin, Gayle, se rétablit dans un hôpital de l’Alabama après un accident de voiture lundi, a révélé mardi le bureau du démocrate de Virginie-Occidentale.

“Ma femme Gayle et son collègue Guy Land ont été impliqués dans un accident de voiture alors qu’ils se rendaient de l’aéroport à l’hôtel à Birmingham, en Alabama, pour un événement de la Commission régionale des Appalaches prévu aujourd’hui”, a déclaré Manchin, 76 ans, dans un communiqué. .

Gayle Manchin et Land ont été admis au

Université d’Alabama à l’hôpital de Birmingham, et reçoivent « d’excellents soins », selon le sénateur.

“Elle reste dans un état stable mais y restera quelques jours par mesure de précaution”, a poursuivi Joe Manchin. « Nous souhaitons remercier les premiers intervenants qui ont répondu à l’appel et qui étaient sur place pour fournir assistance et soutien. »

Gayle Manchin, 76 ans, copréside la Commission régionale des Appalaches – une initiative fédérale destinée à stimuler l’économie de 13 États de la région des Appalaches. Elle a été nommée à ce poste par le président Biden et confirmée par le Sénat en 2021.

Elle et Land, l’agent de liaison de l’ARC au Congrès, se rendaient en voiture de l’aéroport à un hôtel voisin lorsqu’un autre véhicule a heurté le leur, le l’organisation a déclaré dans un communiquéLe collègue de .Manchin, le sénateur.

Le sénateur Joe Manchin a déclaré que son épouse Gayle était dans un « état stable » mardi suite à son implication dans un accident de voiture en Alabama. CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Shelley Moore Capito (R-WV) a souhaité bonne chance à Gayle Manchin et Land après l’annonce de Joe Manchin.

“Charlie et moi pensons à nos amis Gayle Manchin et Guy Land alors qu’ils se remettent d’un accident de voiture”, Capito posté sur X. “Nous espérons un prompt rétablissement et sommes reconnaissants pour l’action rapide des premiers intervenants”, a annoncé Manchin l’année dernière qu’il ne briguerait pas un quatrième mandat au Sénat dans la perspective d’une bataille difficile contre le gouverneur républicain de Virginie-Occidentale, Jim Justice. .

Manchin a ajouté : « Nous souhaitons remercier les premiers intervenants qui ont répondu à l’appel et étaient sur place pour fournir assistance et soutien. » Getty Images pour Concordia

Au cours des deux premières années de l’administration Biden, Manchin est apparu comme un vote clé dans le Sénat 50-50, torpillant à plusieurs reprises des points progressistes importants à l’ordre du jour.

Lors des élections de mi-mandat de 2022, les démocrates ont remporté un siège au Sénat et les républicains ont pris la Chambre des représentants, réduisant ainsi l’importance de la Virginie occidentale.

Bien qu’il ait exclu une candidature au Sénat en 2024, Manchin a joué à plusieurs reprises avec une candidature présidentielle indépendante.

«Eh bien, je ne vais pas être un spoiler. S’il y a une voie à suivre, j’ai toujours été impliqué et compétitif », a-t-il déclaré à « Fox & Friends » plus tôt ce mois-ci. “Si je dois m’impliquer, je voudrais certainement gagner et je vais me battre pour gagner.”











