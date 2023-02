L’épouse du roi Charles III, Camilla, reine consort, est testée positive au COVID

La reine consort Camilla a été testée positive pour COVID-19, a appris Fox News Digital.

“Après avoir souffert des symptômes d’un rhume, Sa Majesté la reine consort a été testée positive pour le virus Covid”, indique un communiqué du palais de Buckingham. “Avec regret, elle a donc annulé tous ses engagements publics pour cette semaine et adresse ses sincères excuses à ceux qui devaient y assister.”

On ne sait pas si le roi Charles III se sent également malade.

Camilla a également été testée positive pour COVID-19 il y a presque exactement un an.

“Son Altesse Royale la duchesse de Cornouailles a été testée positive au COVID-19 et s’auto-isole. Nous continuons de suivre les directives du gouvernement”, a déclaré Clarence House dans un communiqué publié le 14 février 2022.

Elle a été testée positive quelques jours après l’annonce de la nouvelle selon laquelle le prince Charles de l’époque avait également été testé positif au coronavirus. À l’époque, il a été signalé que Camilla avait reçu le vaccin plusieurs fois.

Les symptômes de Camilla ont persisté, selon une interview qu’elle a faite peu de temps après être tombée malade.

“Cela a pris trois semaines et je n’arrive toujours pas à tirer dessus”, a déclaré Camilla lors d’un événement de la Journée internationale de la femme en 2022, selon le magazine Hello. “Probablement que ma voix pourrait soudainement s’éteindre, et je pourrais commencer à tousser et à crachoter.”

La reine consort Camilla devait apparaître aux côtés du roi Charles III cette semaine à Milton Keynes. Elle a également eu des engagements en solo dans les West Midlands.

Le roi Charles III a été testé positif au COVID à deux reprises – une fois en mars 2020 et une autre en février 2022.

