L’épouse du roi Charles, Camilla, snobée par Meghan Meghan “ennuyée” qui “voulait suivre son propre chemin” après avoir rejoint la famille royale

CAMILLA a été snobée par Meghan Markle après avoir rejoint la famille royale, selon un nouveau livre explosif.

Selon la biographe royale Angela Levin, la reine consort a accueilli “chaleureusement” la duchesse de Sussex lors de sa première arrivée à Londres.

Un nouveau livre contient des affirmations selon lesquelles Meghan Markle a snobé la reine consort lorsqu’elle a tenté de la prendre sous son aile Crédit : Getty Images – Getty

Mme Levin a déclaré que Camilla savait “plus que quiconque” à quel point il est difficile d’être acceptée dans le giron royal et voulait “aider tout nouveau venu”.

Elle a également raconté comment les femmes avaient “déjeuné ensemble” tandis que Camilla “passait beaucoup de temps à offrir des conseils sur la façon de gérer la pression” lorsqu’elles ont commencé à se connaître.

Meghan semblait cependant “ennuyée, ne répondait pas et préférait suivre son propre chemin”.

Écrivant dans son nouveau livre, Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort, Angela Levin a déclaré: “Elle a essayé de la soutenir, était heureuse d’être son mentor et l’a emmenée pour des déjeuners privés.

“Une source m’a dit à l’époque : ‘Elle ne veut voir personne se débattre et elle aime Meghan.‘

“Meghan, cependant, semblait s’ennuyer, était insensible et a préféré suivre son propre chemin, avec pour résultat que les conseils de la reine consort ont atterri sur un terrain pierreux.”

Elle poursuit en racontant à quel point assumer le rôle de la belle-mère de William et Harry était un “défi presque impossible”.

Et elle a dit qu’un initié lui avait dit qu’il était particulièrement difficile de gérer Harry, rapporte The Telegraph.

L’initié a déclaré: «La duchesse s’est toujours sentie assez méfiante envers Harry et avait l’habitude de le voir du coin de l’œil la regarder d’une manière longue et froide.

“Elle a trouvé ça plutôt énervant. Sinon, ils s’entendaient plutôt bien.”

Le duc et la duchesse de Sussex ont soutenu le roi Charles et Camilla lors des funérailles de la reine cette semaine, assis derrière eux au service à l’abbaye de Westminster.

Meghan a également été fréquemment photographiée avec Camilla au cours des deux dernières semaines, alors que la famille royale traverse une période de deuil ensemble.

Meghan et Camilla photographiées ensemble à Royal Ascot en 2018 Crédit : Getty