L’animatrice de télévision, mannequin et acteur Mini Mathur, jeudi 1er juillet, a profité de son compte Instagram pour partager son parcours de remise en forme. L’ancienne animatrice de l’émission de télé-réalité « Indian Idol » et épouse du cinéaste Kabir Khan a posté un selfie miroir montrant ses abdos plats tout en déclarant que son corps réagissait à » une alimentation saine, double l’exercice » et sa récente » désintoxication « .

Vêtue d’une tenue de sport noir grisâtre et de cheveux attachés en queue de cheval, Mini avait l’air en forme et fabuleuse alors qu’elle montrait à quel point son travail acharné avait porté ses fruits en affichant ses abdos.

Parallèlement au selfie, Mini a écrit : « Je ne peux pas faire de selfies de corps élégants (bodfies ?), Mais ravi que mon corps réagisse à une alimentation saine, double l’exercice et ma récente cure de désintoxication. Ma graisse abdominale diminue après des années, mon La chute des cheveux s’est arrêtée et j’ai plus d’énergie. C’est tellement plus facile de rester en forme mais j’aime les combats difficiles. Merci à mon instructeur de fitness pour toujours @vilwayfitness Yoga Iyengar avec @eric_angus Et des cours de Bollywood Zumba étranges aléatoires que je choisis sur Youtube mais seulement 25 % de sa capacité #fitness #redécouvrir #corps #healthyeating. »

Regardez la photo ici :

Pendant ce temps, se souvenant du mari de Mandira Bedi, Raj Kaushal, Mini Mathur a déclaré au Bombay Times : « Raj était un homme adorable. Il était sympathique, heureux et plein de positivité. Je ne le connaissais pas de très près, mais Mandira est une chère collègue et mon cœur se brise. pour sa perte. J’espère qu’elle pourra canaliser la force de ses enfants pour supporter cette perte tragique. «

Pour les non avertis, Raj Kaushal est décédé d’une crise cardiaque mercredi matin (30 juin).

Quant à Mini, elle a été vue pour la dernière fois dans la série Web « Mind the Malhotras » essayant le rôle de « Mrs Shefali Malhotra ».