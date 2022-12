L’épouse du prince Albert de Monaco, la princesse Charlene, revient sur sa longue saga médicale: “Je ressens moins de douleur”

La princesse Charlene de Monaco se confie sur sa saga médicale en cours.

Mercredi, la royale d’origine sud-africaine s’est entretenue avec le journal local Monaco Matin, où elle a évoqué les problèmes de santé qui l’ont éloignée de la principauté pendant un an.

“Je voudrais d’abord dire que je me sens tellement mieux aujourd’hui que ces dernières années”, a déclaré la mère de deux enfants au point de vente. “Je ressens moins de douleur et beaucoup plus d’énergie.”

“Je continue à récupérer, à me rééquilibrer”, a-t-elle partagé. “Cela prendra encore du temps, mais je suis heureux. Ma famille et ceux que j’aime sont mon roc. J’aborde l’avenir, pas à pas, un jour à la fois.”

LA PRINCESSE CHARLENE DU MARI DE MONACO, LE PRINCE ALBERT, “BLESSÉ” PAR DES “RUMEURS MALVEILLANTES” PENDANT LA SAGA ROYAL’S HEALTH

La femme de 44 ans a noté que ses enfants, les jumeaux la princesse Gabriella et le prince Jacques, sont “nés avec des responsabilités et des devoirs”, mais qu’ils apprennent encore leurs rôles royaux.

“Avec mon mari [Prince Albert]quand nous devons aller à un événement, nous leur expliquons quelle est la nature de cet événement, cette cérémonie », a déclaré Charlène à propos des enfants de 8 ans. « Ils aiment nous accompagner, et avec le prince, les quatre de nous aimons faire ces [things] ensemble. Mais comme je l’ai dit, ils sont encore jeunes, ils continuent d’observer, d’apprendre avant que cela ne leur devienne naturel.”

Charlene a révélé que “l’unité familiale est essentielle pour nous” et que les enfants participent avec bonheur aux traditions royales.

“La fête nationale est toujours un moment joyeux en famille, soutenu par de nombreuses interactions avec la population monégasque”, a révélé l’ancien nageur olympique. “Et cette année, Jacques était content de porter le même uniforme que son père. Et Gabriella est très fière de porter sa médaille. Ce sont deux enfants qui ont leur propre langue et qui se comprennent.”

“Ils s’aiment et se protègent et partagent une immense bienveillance entre eux”, a déclaré Charlène. “C’est un lien assez unique, je dois dire, et je le vois particulièrement que les jumeaux partagent.”

La santé de Charlene s’est détériorée lors de sa visite en Afrique du Sud en mai 2021. Alors que la visite dans son pays d’origine ne devait durer que 10 jours, des complications d’une précédente intervention ORL l’ont bloquée pendant six mois.

Après plusieurs interventions chirurgicales correctives et une rechute ultérieure, Charlene est revenue à Monaco en novembre de la même année. Mais peu de temps après son atterrissage, la princesse a ressenti des signes d’épuisement émotionnel et physique. Après avoir consulté ses médecins et sa famille, Charlene a décidé de se faire soigner. Il a finalement été déterminé que Charlene se ferait soigner dans un établissement en dehors de Monaco.

Tout au long de son parcours de santé, Charlene est restée en contact étroit avec sa famille grâce à des appels téléphoniques et vidéo quotidiens. Au moins une visite familiale a eu lieu pendant les vacances et Albert a rendu visite à sa femme en privé à plusieurs reprises. Cependant, l’absence prolongée de Charlene de Monaco a déclenché des rumeurs concernant son mariage.

Albert, 64 ans, avait précédemment critiqué les allégations diffusées par les tabloïds selon lesquelles leur syndicat était en difficulté.

LA PRINCESSE CHARLENE DE MONACO FAIT LA PREMIÈRE APPARITION PUBLIQUE DEPUIS NOVEMBRE AU MILIEU DE LA SAGA MÉDICALE

“Elle n’a pas quitté Monaco en colère”, a déclaré le fils de la défunte star hollywoodienne Grace Kelly au magazine People. “Elle n’est pas partie parce qu’elle était en colère contre moi ou quelqu’un d’autre. Elle se rendait en Afrique du Sud pour réévaluer le travail de sa fondation là-bas et prendre un peu de temps avec son frère et quelques amis.

“Ce n’était censé être qu’un séjour d’une semaine, 10 jours maximum, et [she is still there now] parce qu’elle avait cette infection [and] toutes ces complications médicales sont survenues. Elle ne s’est pas exilée. C’était absolument juste un problème médical qui devait être traité.”

Albert a admis qu’il “aurait probablement dû aborder” les commérages plus tôt.

“Mais je me concentrais sur le fait de m’occuper des enfants”, a-t-il déclaré. “Et je pensais que ça irait probablement [away]. Vous savez, si vous essayez de répondre à tout ce qui sort, vous êtes constamment [responding], tu perds ton temps.… Bien sûr, ça l’affecte, bien sûr, ça m’affecte. Une mauvaise interprétation des événements est toujours préjudiciable. … Nous sommes une cible facile, facilement touchée, car nous sommes souvent aux yeux du public.

Le célèbre athlète a épousé le roi le 1er juillet 2011. Le mariage était un spectacle, coûtant environ 70 millions de dollars pour l’événement de quatre jours. Ils ont accueilli des jumeaux en 2014.