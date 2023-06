L’épouse du PDG disparu d’OceanGate, Stockton Rush, est une descendante d’un couple tué sur le Titanic en 1912: rapport

L’épouse de Stockton Rush, le PDG d’OceanGate qui a disparu dimanche sur un submersible touristique qui a plongé pour voir l’épave du Titanic, est une descendante de deux passagers de première classe décédés sur le Titanic, selon un rapport.

L’épouse de Stockton, Wendy Rush, est une descendante directe d’Isador et d’Ida Straus, qui faisaient partie des plus de 1 500 personnes décédées lorsque le navire emblématique a heurté un iceberg et a coulé dans la mer lors d’un voyage dans l’océan Atlantique en 1912, a rapporté le New York Times. .

Les Strause étaient deux riches passagers de première classe mariés depuis plus de 40 ans. Les survivants se souviennent qu’Ida Straus a refusé une place sur un canot de sauvetage lorsque le navire a commencé à couler. Au lieu de cela, elle a choisi de rester avec son mari dans leurs derniers instants, a rapporté le Times.

Leur histoire a été incluse dans le blockbuster fictif « Titanic » de James Cameron en 1997, décrit comme un couple âgé qui est resté au lit ensemble alors que leur chambre était remplie d’eau, selon le rapport.

Joan Adler, directrice exécutive de la Straus Historical Society, a déclaré au journal qu’Isador et Ida Straus avaient une fille, Minnie Strauss, qui avait épousé le Dr Richard Weil en 1905, et qu’ils avaient un fils, Richard Weil Jr.

Son fils, le Dr Richard Weil III, est le père de Wendy Rush, a expliqué Adler.

Wendy et Stockton Rush se seraient mariés en 1986 et elle travaille avec son mari en tant que directrice des communications pour OceanGate, selon sa page LinkedIn.

Elle a précédemment été présidente de la Fondation OceanGate, où elle est toujours membre du conseil d’administration, selon son profil.

Stockton Rush, 61 ans, est l’un des cinq passagers du submersible Titan d’OceanGate qui sont toujours portés disparus après être montés à bord du navire de 21 pieds de long, barré par Rush, dimanche pour ce qui devait être une descente de 8 heures vers l’océan Atlantique. sol.

Environ une heure et 45 minutes après le début de leur voyage, le sous-marin a perdu le contact avec le navire de recherche canadien Polar Prince. Une opération massive de recherche et de sauvetage a commencé au large de Terre-Neuve, au Canada, vers 17 h 40 – près de trois heures après que le sous-marin devait refaire surface.

Les responsables des garde-côtes américains ont rapporté mercredi soir que le navire, qui n’était équipé que d’un approvisionnement en oxygène de 96 heures, avait moins de 12 heures d’oxygène restantes.