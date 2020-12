La veuve du cycliste des Rebels tué Nick Martin a été volée pendant le service funèbre de son mari.

Le patron du vélo a été blessé par balle au torse lors de l’événement de course de dragsters Outlaw Nitro Challenge à Kwinana Beach à Perth plus tôt ce mois-ci.

L’exécution publique aurait été effectuée par un tireur d’élite lors d’un assassinat hautement orchestré devant des familles et des enfants horrifiés, dont l’épouse de Martin, Amanda et sa belle-fille, Stacey Schoppe.

Martin a été inhumé mercredi, avec des centaines de personnes en deuil, dont des dizaines de membres rebelles, se sont rendus pour rendre hommage à l’homme de 51 ans.

Pendant que cela se passait, un voleur sans cœur a été capturé par CCTV sautant la clôture pour pénétrer dans une maison de Rockingham pour voler la famille Martin en deuil.

CCTV a capturé un voleur sautant une clôture (photo) pour entrer par effraction dans une maison à Rockingham pour voler la veuve de Nick Martin, Amanda, lors des funérailles du cycliste tué.

Le patron du gang de motards rebelles Nick Martin (photographié avec sa femme Amanda) a été abattu lors d’une course de dragsters à Perth samedi soir

Une source policière a déclaré que jusqu’à 20000 dollars en espèces appartenant à Mme Martin avaient été volés dans un coffre-fort à l’intérieur de la maison, qui appartient à des proches de la famille, a rapporté The West Australian.

L’horodatage sur les images de CCTV montre que le cambriolage a eu lieu lors des funérailles de Martin, bien que la famille ait nié qu’il y ait eu un vol à l’adresse.

Il y a eu des scènes incroyables mercredi alors que des centaines de motos des Rebels et d’autres clubs ont formé un cortège extrêmement long pour faire ses adieux à Martin avant qu’il ne soit inhumé au cimetière Pinnaroo dans le nord de Perth.

Une présence policière massive a assombri les motos avec un tireur d’élite de la police suspendu à un hélicoptère – alors que les craintes d’une guerre totale des gangs grandissent en Australie occidentale.

À l’avant du cortège se trouvaient quatre coureurs suivis d’une moto portant le cercueil de Martin, sur lequel étaient imprimés des billets de 100 dollars australiens.

La moto portant le cercueil arborait le «drapeau de combat» du club des rebelles – un drapeau confédéré américain avec un crâne coiffé d’une casquette et un écusson de 1%.

Mme Martin parle lors des funérailles de son mari au même moment que des voleurs ont volé 20000 $ en espèces lui appartenant dans un coffre-fort dans la maison d’un ami de la famille à Rockingham

Des centaines de vélos des rebelles et d’autres clubs ont assisté aux funérailles de Martin mercredi

En Amérique, le drapeau arboré par les États du sud pendant la guerre civile américaine de 1861 à 1865 est considéré comme un symbole persistant de l’esclavage.

Trois corbillards noirs ont ensuite suivi avant de laisser place à deux rangées de motos et à une limousine noire d’époque.

Des voitures de police et des motos pouvaient être vues à l’arrière du cortège, ralentissant le trafic pour faire de la place au cortège.

La procession a commencé à North Perth à 10 heures du matin avant de se déplacer le long de la côte jusqu’au cimetière de Pinnaroo où le service a eu lieu dans l’après-midi.

La foule de hors-la-loi vêtus de cuir a descendu Scarborough Beach Road le long de la route de la côte ouest sous escorte policière, avant de se diriger vers le parc commémoratif de Pinnaroo Valley.

Un tireur d’élite de la police a également surveillé la procession depuis un hélicoptère alors que les membres du gang rapiécés se dirigeaient vers le sud pour faire leurs derniers adieux.

Un cortège suit le cercueil du cycliste Rebels Nick Martin au cimetière Pinnaroo lors des funérailles de mercredi

La police d’Australie occidentale a déclaré qu’il s’agissait de l’opération de sécurité la plus importante et la mieux planifiée de l’État depuis la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth en 2011.

En raison des restrictions de Covid, les funérailles ont été plafonnées à 500 et aucun visiteur de Nouvelle-Galles du Sud n’a été autorisé à y assister en raison de l’épidémie de Northern Beaches Covid.

Le Premier ministre australien de l’Ouest, Mark McGowan, a déclaré à la radio 6PR « aucun de ces vélos ou associés de vélo de NSW ne viendra – c’est donc une bonne chose ».

Pour ceux qui ne pouvaient pas être là, le service était diffusé en direct via Facebook.

La fille de Martin, Tia, a retenu ses larmes lorsqu’elle a décrit son père comme un «ours en peluche» et son «rocher».

Elle a également déclaré que parfois, il avait pu avoir un « léger caractère à l’occasion ».

D’autres ont parlé de l’amour bien connu de Martin pour la nourriture et de la « loyauté » qu’il a montrée à ses amis.

De nombreux hommes avaient des écussons sur leurs vestes pour indiquer leurs allégeances à diverses organisations de motards

«Il avait la mémoire d’un éléphant», a déclaré un ami proche lors d’un éloge funèbre.

«Il était fidèle à une faute.

Alors que la police a aidé à la procession funéraire, elle avait promis plus tôt de dépasser le nombre de motos lors de l’événement plus tôt mercredi.

« Vous n’avez vraiment rien à craindre, la police sera plus nombreuse que tout le monde dans la région », a déclaré le commissaire adjoint Brad Royce aux journalistes.

Les agents ont averti les résidents d’éviter la zone et ont déclaré qu’il n’y aurait aucune tolérance à toute infraction au code de la route par les vélos en deuil.

La nature effrontée de l’exécution de Martin qui a également blessé un autre membre du gang Rebels et un garçon de cinq ans, qui était assis sur les genoux de ses parents à proximité, incite les autorités à chercher désespérément des réponses.

La police a offert une récompense de 1 million de dollars pour les informations menant à une arrestation.

Mais alors que la police a concentré son attention sur les vélos locaux, l’un des plus grands experts australiens des gangs de motards hors-la-loi a déclaré que l’attaque effrontée n’avait aucune des caractéristiques de « l’activité de vélo ».

L’un des emplacements de tir possibles au Perth Motorplex. Un tir lointain indiquerait un tireur d’élite, disent les experts

« S’il s’agissait d’un différend entre clubs ou d’un conflit interne au sein d’un club, cela ne se serait pas passé de cette façon », a déclaré Mark Lauchs, professeur agrégé de criminologie à l’Université de technologie du Queensland, au Daily Mail Australia.

« Ce serait une confrontation beaucoup plus publique ou ils lui auraient tendu une embuscade. Il n’est pas courant de tuer des gens dans d’autres OMG pour ce qu’ils appellent – les affaires de club.

Il soupçonne un tireur professionnel d’un autre groupe du crime organisé d’avoir commis l’attaque avec un assassin interétatique.

«Sur la base d’autres cas en Australie où quelqu’un a été tué intentionnellement et non accidentellement tué dans un drive-by – il est généralement associé au crime organisé plutôt qu’aux OMG», a déclaré le professeur Lauchs.

« Il serait très inhabituel pour un OMG de mener ce genre d’attaque. »

Avant sa mort, Martin était une identité bien connue dans le monde souterrain de Perth et avait survécu à une série d’attaques.

Les services d’urgence du Perth Motorplex samedi soir peu de temps après que Martin ait été abattu devant des familles horrifiées

Il a reçu une balle dans le bras alors qu’il arrivait à son domicile de Balcatta, dans la banlieue nord de Perth, en mars 2011.

À l’époque, les rebelles étaient enfermés dans une querelle avec le Rock Machine Gang et son membre Benjamin Spikes a été condamné pour la fusillade.

Un an plus tard, la maison de Martin à Balcatta a été la cible d’une autre attaque et sa voiture a été incendiée.

Martin aurait également été impliqué dans une bagarre avec un vélo Hells Angels au Sandbar, à Scarborough, le 24 novembre.

Des caméras de sécurité ont filmé deux hommes se parlant et se serrant la main avant qu’une bagarre n’éclate entre le personnel et les clients du bar branché de la plage.

Les amateurs de pub pouvaient être vus dans les images fuyant la bagarre alors que des meubles étaient jetés autour du bar pendant la violente bagarre.

Daily Mail Australia ne suggère pas que les deux incidents sont liés.