La femme enceinte d’un ancien pasteur du Michigan a été accusée d’avoir agressé sexuellement plusieurs adolescents alors que son mari regardait en échange d’argent.

Jazmonique Strickland, 27 ans, s’est livrée aux autorités lundi et a été inculpée de huit chefs d’accusation d’agression et d’abus sexuels sur des enfants et de traite d’êtres humains d’un mineur à des fins d’activités sexuelles commerciales.

La femme est mariée à Stricjavvar ‘Strick’ Strickland, 38 ans, ancien pasteur principal de la deuxième église baptiste de Kalamazoo.

Jazmonique Strickland, 27 ans (à gauche), a été inculpé de huit chefs d’accusation d’agression et d’abus sexuels sur des enfants et de trafic d’êtres humains sur un mineur. Son mari, l’ancien pasteur du Michigan Stricjavvar ‘Strick’ Strickland, 38 ans, est accusé de 11 chefs d’accusation

Le couple (photo) est accusé d’avoir agressé sexuellement au moins quatre adolescents, dont certains ont été payés en espèces pour avoir des relations sexuelles avec la femme pendant que le mari regardait

Strick Strickland a été inculpé de 11 chefs d’accusation en août dernier, dont quatre chefs d’agression sexuelle au troisième degré, trois chefs d’agression sexuelle sur des enfants et quatre chefs de traite d’êtres humains d’un mineur à des fins d’activités sexuelles commerciales.

Les procureurs ont allégué que le couple, qui avait cinq enfants ensemble, dont un sixième en route, avait recruté au moins quatre garçons âgés de 15 à 17 ans pour des relations sexuelles à Phoenix High School, où Jazmonique travaillait comme secrétaire, et à l’église de son mari.

Les allégations ont été révélées pour la première fois en 2018, lorsque deux des victimes présumées et un parent se sont présentés aux autorités, ce qui a conduit à une descente au domicile de la famille Strickland.

Selon des documents judiciaires, les Stricklands ont payé les adolescents pour avoir des relations sexuelles avec la femme pendant que son mari regardait. Les incidents auraient eu lieu entre août 2015 et août 2018.

Une victime présumée a déclaré aux détectives qu’il avait été présenté à Jazmonique pendant l’année scolaire 2017-2018 et qu’à une occasion, 50 $ lui avaient été offerts en échange de ses selfies nus.

À une autre occasion, le garçon a affirmé que Strick Strickland lui avait demandé d’avoir des relations sexuelles avec sa femme au domicile du couple devant lui et lui avait payé 100 $.

Le pasteur a également été accusé d’avoir payé 100 dollars chacun à deux garçons pour pouvoir regarder sa femme leur faire une fellation.

Jusqu’en juillet 2030, Strick avait été le pasteur principal de la deuxième église baptiste de Kalamazoo

Les procureurs ont déclaré qu’entre 2015 et 2018, Strick avait recruté des adolescents de son église à des fins sexuelles. Il a auparavant été président de la section locale de la NAACP

Le père marié aurait agressé sexuellement l’un des adolescents, puis lui aurait donné de l’argent après que la victime lui ait dit d’arrêter, selon les documents déposés.

Un autre adolescent a déclaré aux détectives qu’il avait 16 ans en 2015 lorsque le pasteur a payé son argent en échange de ses photos nues. Lorsque l’enfant a eu 17 ans, Strickland l’aurait forcé à lui permettre d’accomplir un acte sexuel sur l’adolescent, et en échange lui aurait proposé d’utiliser sa voiture.

En 2019, une autre victime présumée s’est manifestée, disant à la police qu’à l’âge de 15 ans en 2015, le pasteur lui avait payé 200 $ pour avoir des relations sexuelles avec sa femme dans le sous-sol du couple, ce qui, selon lui, n’était pas un incident isolé.

Strick Strickland a nié les allégations et a exprimé sa confiance dans l’issue de l’affaire, déclarant: « Nous attendons avec impatience notre journée au tribunal. Nous vaincrons. ‘

Le pasteur, qui était auparavant président de la section locale de la NAACP, a été démis de ses fonctions à l’église en juillet et s’est rendu aux autorités début septembre, un jour après que la police de l’État du Michigan l’a déclaré fugitif.

Il a été libéré moyennant un engagement personnel de 500 000 $, ce qui lui a permis de quitter la prison sans avoir à payer d’argent sur la promesse de se présenter au tribunal.

Jazmonique est accusée d’avoir recruté des garçons du lycée où elle travaillait comme secrétaire au sexe. Elle a cinq enfants avec Strick, dont un sixième en route

Strickland a été autorisé à retourner dans sa nouvelle maison dans le Mississippi, où il a travaillé dans une ferme équestre pour subvenir aux besoins de sa grande famille, y compris des enfants d’une relation précédente.

Le père de huit enfants, âgé de 38 ans, doit être jugé le 26 avril. S’il est reconnu coupable, il pourrait faire face à des décennies de prison.

Jazmonique doit revenir au tribunal de district du comté de Kalamazoo pour une conférence sur les causes probables le 3 février. Comme son mari auparavant, elle a reçu un engagement personnel de 500 000 $ et a été autorisée à retourner au Mississippi.