L’épouse du météorologue de KTLA, Mark Kriski, partage une mise à jour positive après un accident vasculaire cérébral

Météorologue KTLA Marc Kriski fait de grands progrès dans son cheminement vers le rétablissement après avoir subi un léger accident vasculaire cérébral plus tôt cette semaine… c’est ce que dit son épouse.

La nouvelle est sans aucun doute un soulagement pour les téléspectateurs de KTLA – et même pour le collègue de Mark. Glenn Walker » est intervenu sous le message de Jennifer, exprimant sa joie face à cette mise à jour positive.

À l’époque, elle a assuré à TMZ il était communicatif et de bonne humeur pendant son séjour à l’hôpital.

La nouvelle de l’amélioration de la santé de Mark apporte un certain soulagement à l’équipe de KTLA… d’autant plus qu’ils venaient juste de faire leurs adieux à leur journaliste de divertissement. Sam Rubin plus tôt ce mois-ci après qu’il a subi une crise cardiaque.