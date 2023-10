L’épouse du MAFS, Erica Roberts, brise son silence dans un message énigmatique après que son mari Jordan Gayle ait été « frappé » par son rival Luke.

La NOUVELLE épouse de Mariés au premier regard, Erica Roberts, a rompu son silence après qu’il a été révélé que son mari Jordan Gayle avait été pris dans un scandale « punchgate ».

La belle brune a fait des vagues depuis ses débuts à l’émission E4.

Erica Roberts s'est prononcée après le scandale MAFS punchgate

Son mari Jordan Gayle a été pris dans une dispute devant la caméra

Erica a été jumelée au sosie de Jack Grealish, Jordan Gayle, par les experts de la série et jusqu’à présent, leur histoire d’amour s’est déroulée exceptionnellement une semaine.

Heureux l’un avec l’autre depuis le jour du mariage, Erica a fait de son mieux pour défendre son mariage avec Jordan au milieu des doutes et des inquiétudes de ses co-stars.

Cependant, il semble que le pire soit encore à venir pour le couple après qu’il a été révélé que son mari avait été frappé par sa co-star Luke Worley dans le cadre d’une explosion de choc.

L’incident a conduit Luke à être complètement exclu du programme.

Maintenant, Erica a rompu son silence sur le scandale pour la première fois en téléchargeant une série de clichés glamour sur Instagram.

Elle a semblé répondre à la fureur avec une légende énigmatique.

En postant un emoji nuage qui semblait faire référence à la « tempête » actuelle entourant la série, elle a déclaré : « Rien n’est jamais aussi grave. »

L’étourdissante avait l’air insouciante sur les photos alors qu’elle se maquillait complètement tout en dégustant quelques cocktails lors de sa soirée détendue.

Elle portait une veste de costume courte qui voyait son soutien-gorge blanc en dentelle transparaître alors qu’elle terminait le look avec une paire de jeans en denim bleu clair.

Deux cocktails étaient posés sur la table du bar chic, mais Erica n’a pas révélé qui était son compagnon.

Son mari s’était déjà exprimé sur l’incident en déclarant : « Quoi de neuf les gars, voici ma réponse à ce qui a été divulgué aujourd’hui à propos de ma confrontation avec Luke.

« Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais vous allez voir tout le drame se dérouler sous vos yeux au cours des prochaines semaines sur vos écrans de télévision.

« Restez à l’écoute, car il y a beaucoup à découvrir. »

Plus tôt cette semaine, il a été confirmé que Luke avait été exclu de la série en raison de son comportement.

Un initié de l’émission a déclaré à MailOnline : « Luke et Jordan ont eu du mal à s’entendre dès leur rencontre, mais personne ne s’attendait à ce qu’ils s’affrontent comme ils l’ont finalement fait.

«Les acteurs assistent à une retraite de couples et pendant le dîner, les choses se sont particulièrement échauffées entre eux et plus tard, ils en viennent aux mains dans l’appartement de Jordan.

« Le combat a été filmé, ce qui signifie qu’il y a toutes les chances qu’il puisse être montré dans les scènes les plus explosives jamais diffusées sur Married At First Sight UK. »

La star de télé-réalité glamour a partagé une série de clichés en ligne