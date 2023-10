L’épouse du leader du SNP déclare que sa famille a été blessée dans une attaque de drone à Gaza

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’épouse du SNP et premier ministre écossais Humza Yousaf a déclaré que trois de ses jeunes cousins ​​à Gaza avaient été blessés lors d’une frappe de drone israélien.

Nadia El-Nakla a déclaré que son cousin, âgé de deux ans, avait reçu la blessure la plus grave après que la famille ait été touchée par des éclats de missile alors qu’elle était assise devant leur maison.

Elle a déclaré que sa mère l’avait appelée pour lui annoncer la nouvelle « vraiment secouée et vraiment bouleversée » et que l’enfant de deux ans avait « beaucoup d’éclats d’obus sous la peau ».

Les parents de Mme El-Nakla, Elizabeth et Maged, restent coincés à Gaza après avoir quitté leur domicile de Dundee pour rendre visite à des proches au début du mois.

La femme de 39 ans a déclaré que sa mère, une infirmière à la retraite, soignait la famille pour ses blessures en raison du manque de place à l’hôpital.

« Mon oncle, ma tante et leurs trois enfants étaient assis dehors et ils ont été touchés par un drone. Heureusement, le drone a heurté un extincteur en métal et maintenant mon cousin de deux ans est couvert d’éclats d’obus », a-t-elle déclaré à LBC.

Elle a ajouté : « Cela affecte tout le monde à Gaza. Ma mère pleure et elle est infirmière à la retraite, elle enlève donc les éclats d’obus. Elle a dit ne t’inquiète pas, ils vont bien. C’est juste dans leur peau. Mais elle ne peut pas aller à l’hôpital car il n’y a absolument aucun moyen d’obtenir ce genre de traitement.

Cela intervient alors que le chef du SNP a appelé le gouvernement de Rishi Sunak à travailler avec des partenaires internationaux pour mettre en place un programme de réfugiés pour ceux qui fuient les hostilités au Moyen-Orient.

M. Yousaf a exhorté le gouvernement israélien à ne pas recourir à des « punitions collectives » contre le peuple palestinien pour les actions du Hamas, qui, selon lui, « ne pourront jamais être justifiées ».

Le premier ministre écossais Humza Yousaf et son épouse Nadia El-Nakla (Fil PA)

Le premier ministre écossais a déclaré que le gouvernement britannique devrait « immédiatement commencer à travailler » sur la création d’un programme de réinstallation des réfugiés. « Et lorsqu’ils le feront, l’Écosse est prête à être le premier pays du Royaume-Uni à offrir sécurité et refuge à ceux qui sont pris dans ces terribles attaques », a-t-il déclaré.

Le porte-parole officiel de M. Sunak a déclaré qu’il n’était « pas au courant que le SNP ait contacté officiellement le gouvernement » au sujet de l’appel au programme d’aide aux réfugiés. Le responsable n°10 a déclaré que la « première priorité » du gouvernement était de rouvrir le passage de Rafah entre Gaza et l’Égypte.

M. Sunak pourrait se rendre en Israël dès jeudi dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant le conflit, selon plusieurs informations. Downing Street n’a pas voulu commenter publiquement les projets de voyage du Premier ministre.

Cela ferait suite aux visites de Joe Biden et du chancelier allemand Olaf Scholz, alors que l’on craint que le conflit ne dégénère en un problème régional plus large.

Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a déclaré que le Royaume-Uni et ses alliés enquêteraient sur la destruction « dévastatrice » d’un hôpital dans la ville de Gaza.

Au moins 500 personnes ont été tuées après qu’une énorme explosion a frappé le bâtiment, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. « Le Royaume-Uni travaillera avec ses alliés pour découvrir ce qui s’est passé et protéger les civils innocents à Gaza. »