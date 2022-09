L’épouse du juge de la Cour suprême des États-Unis croit toujours que les élections de 2020 ont été volées: président du comité

Virginia (Ginni) Thomas, l’épouse du juge de la Cour suprême des États-Unis, Clarence Thomas, a soutenu la fausse affirmation selon laquelle les élections de 2020 étaient frauduleuses lors d’un entretien jeudi avec le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier, a déclaré le président du panel.

Bennie Thompson a répondu “Oui”, lorsque des journalistes lui ont demandé si Virginia Thomas croyait toujours que c’était le cas.

“C’est un travail en cours”, a déclaré Thompson, un démocrate du Mississippi, après la fin de l’entretien de plus de quatre heures. “À ce stade, nous sommes heureux qu’elle soit venue.”

Le comité – composé de sept démocrates et de deux républicains – a demandé pendant des mois un entretien avec Thomas dans le but d’en savoir plus sur son rôle dans la tentative d’aider l’ancien président américain Donald Trump à annuler sa défaite électorale.

L’activiste conservateur a envoyé un texto au chef de cabinet de l’époque à la Maison Blanche, Mark Meadows, près de 30 fois dans les semaines qui ont suivi les élections, a-t-on appris plus tôt cette année, et a également contacté les législateurs de l’Arizona et du Wisconsin.

Les démocrates voient un conflit d’intérêts

Thomas a répondu jeudi à certaines des questions des enquêteurs du Congrès alors qu’elle cherchait à se présenter comme l’un des nombreux Américains qui croient toujours à l’affirmation sans fondement selon laquelle les élections de 2020 ont été volées, selon une personne familière avec l’enquête qui n’était pas autorisée à en discuter publiquement. .

“Comme elle l’a dit dès le départ, Mme Thomas était très préoccupée par la fraude et les irrégularités lors des élections de 2020”, a déclaré Mark Paoletta, son avocat, dans un communiqué. “Et, comme elle l’a dit au comité, son activité minimale et générale consistait à s’assurer que les signalements de fraude et d’irrégularités faisaient l’objet d’une enquête.”

“Au-delà de cela, elle n’a joué aucun rôle dans aucun événement après les résultats des élections de 2020”, a-t-il ajouté.

Le témoignage de Thomas était l’un des derniers restants pour le panel alors qu’il envisage l’achèvement de ses travaux. Le panel a déjà interrogé plus de 1 000 témoins et montré certains de ces témoignages vidéo lors de ses huit audiences au cours de l’été.

Le juge de la Cour suprême Clarence Thomas s’exprime le 16 septembre 2021 à l’Université de Notre Dame à South Bend, Ind. Thomas était le seul dissident de la Cour suprême dans une décision liée à la Maison Blanche et aux événements du 6 janvier. 2021. (Robert Franklin/South Bend Tribune/Associated Press)

L’étendue de son implication dans l’attaque du Capitole n’est pas claire. Dans les jours qui ont suivi l’appel à l’élection présidentielle de Biden par l’Associated Press et d’autres organes de presse, Thomas a envoyé un e-mail à deux législateurs de l’Arizona pour les exhorter à choisir “une liste d’électeurs vierges” et à “rester forts face à la pression politique et médiatique”. AP a obtenu les e-mails plus tôt cette année en vertu de la loi sur les archives ouvertes de l’État.

Thomas a déclaré dans des interviews précédentes qu’elle avait assisté au premier rassemblement pro-Trump le matin du 6 janvier, mais qu’elle était partie avant que Trump ne parle et que la foule ne se dirige vers le Capitole.

Thomas, une partisane de Trump depuis longtemps active dans des causes conservatrices, a soutenu à plusieurs reprises que ses activités politiques ne posaient aucun conflit d’intérêts avec le travail de son mari.

“Comme tant de couples mariés, nous partageons bon nombre des mêmes idéaux, principes et aspirations pour l’Amérique. Mais nous avons nos propres carrières séparées – et nos propres idées et opinions aussi. Clarence ne discute pas de son travail avec moi, et je ne ne l’impliquez pas dans mon travail”, a déclaré Thomas au Washington Free Beacon dans une interview publiée en mars.

L’épouse du juge de la Cour suprême Clarence Thomas pense que l’élection a été volée. Et le juge Thomas est autorisé à siéger dans les affaires du 6 janvier. Pourtant, les républicains ne pensent toujours pas que la Cour suprême ait besoin d’un code De conduite. Donnez du sens.https://t.co/FZjSClNQrk —@maziehirono

Le juge Thomas était la seule voix dissidente lorsque la Cour suprême a décidé en janvier d’autoriser un comité du Congrès à accéder aux journaux présidentiels, aux registres des visiteurs, aux brouillons de discours et aux notes manuscrites relatives aux événements du 6 janvier.

Des démocrates comme le sénateur Mazie Hirono d’Hawaï se sont demandé pourquoi c’était le cas, ainsi que pourquoi la Cour suprême n’avait pas de code d’éthique, contrairement aux tribunaux fédéraux inférieurs.

«L’élection la plus sûre»: agence fédérale

Ginni Thomas a ouvertement critiqué le travail du comité, notamment en signant une lettre aux républicains de la Chambre appelant à l’expulsion des représentants Liz Cheney du Wyoming et Adam Kinzinger de l’Illinois de la conférence du GOP pour avoir rejoint le comité du Congrès du 6 janvier.

Aucune allégation crédible de fraude électorale généralisée de 2020 n’a été présentée dans des dizaines d’affaires qui ont été portées devant les tribunaux et ont ensuite été rejetées.

La propre agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures de l’administration Trump au sein du ministère de la Sécurité intérieure a qualifié l’élection dans une déclaration de novembre 2020 de “la plus sûre de l’histoire américaine”, et l’ancien procureur général William Barr, choisi par Trump, a balayé bon nombre des affirmations de fraude par l’ancien président et ses plus fidèles avocats.

Les républicains épousant les allégations de fraude électorale en 2020 n’ont généralement pas expliqué comment ils concilient ce point de vue avec la solide performance du parti au Congrès lors des élections. Les républicains ont considérablement réduit l’avantage des démocrates à la Chambre et étaient en ligne pour conserver le Sénat jusqu’à ce que deux élections partielles en Géorgie des semaines plus tard aboutissent à une chambre à 50-50, la vice-présidente démocrate Kamala Harris tenant un vote en cas d’égalité.