L’épouse du gouverneur général critique les médias québécois pour la couverture du voyage de Mary Simon dans la province

L’épouse du gouverneur général Mary Simon, Whit Fraser, ancien journaliste de la CBC, critique les médias québécois pour leur couverture des compétences linguistiques en français de Simon lors d’un voyage dans la province à la fin septembre.

Dans un message publié vendredi sur Facebook, Fraser a écrit que lorsque Simon est devenu gouverneur général du Canada, il a accepté de devoir parfois « me mordre la langue ».

« Aujourd’hui, c’est une exception », a déclaré Fraser. « Un nombre croissant de conneries provenant des médias québécois soulignent les deux choses pour lesquelles je me battrai toujours. Ma femme et le journalisme qui a été si bon pour moi. »

Fraser a directement interpellé Le Journal de Québec. Après que Simon ait visité une banque alimentaire à Lévis, au Québec, le média a publié un article indiquant que les conversations au cours de la visite s’étaient déroulées presque exclusivement en anglais.

Dans une déclaration à CBC News, Fraser a déclaré qu’il faisait référence à plusieurs articles et émissions de radio, dont un du Journal.

Le voyage a été écourté après que Simon ait visité la banque alimentaire. Dans une déclaration du 26 septembre en réponse aux critiques sur ses compétences linguistiques, Simon a déclaré qu’elle comprenait « l’importance du français pour les Canadiens francophones en tant qu’élément essentiel de leur culture et de leur identité ».

« C’est l’une des raisons pour lesquelles, en assumant mes fonctions de gouverneur général, je me suis engagé à apprendre le français et à continuer de pratiquer, d’améliorer et d’utiliser les trois langues.

Simon, qui est le premier gouverneur général autochtone du Canada, parle couramment l’anglais et l’inuktitut. Elle a fait ses études dans une école fédérale de jour dans la région du Nunavik au Québec et a déjà déclaré qu’elle n’avait pas eu l’occasion d’apprendre le français lorsqu’elle était enfant.

Simon a commencé à suivre des cours de français en juillet 2021, a déclaré un porte-parole de Rideau Hall en août.

« Trop d’hypocrisie à supporter »

Fraser a écrit que Simon accomplissait un travail important au Québec en mettant en avant un programme d’aide alimentaire unique, mais « du jour au lendemain, l’indignation s’est répandue dans une demi-douzaine de journaux et de stations de radio supplémentaires, dans les deux « langues officielles » ».

« Aucun n’a été demandé s’il avait déjà essayé d’apprendre la langue autochtone du gouverneur général, l’inuktitut », a écrit Fraser.

Les journalistes qui ont critiqué les compétences linguistiques de Simon n’ont pas reconnu qu’elle n’avait pas appris le français dans les écoles du Québec, bien qu’elle ait été élevée dans la province, a écrit Fraser, ajoutant que « y aller est trop hypocrite à supporter ».

La gouverneure générale Mary Simon prononce un discours lors d’un déjeuner marquant la Journée internationale de la femme à Ottawa le 8 mars 2024. Simon a commencé à prendre des cours de français en juillet 2021, selon Rideau Hall. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

À la suite d’une couverture médiatique critique, Fraser a écrit qu’« un groupe de politiciens québécois peu sûrs d’eux ont pris le train en marche, y compris des ministres libéraux fédéraux ».

Fraser n’a pas précisé à quels hommes politiques il faisait référence dans son message.

À la suite de sa publication sur Facebook, Fraser a déclaré à CBC News qu’il s’en tenait « à chaque mot – mais qu’il n’avait plus rien à dire, du moins dans un avenir prévisible ».

CBC News a également contacté Rideau Hall pour obtenir ses commentaires, mais n’a pas reçu de réponse à temps pour la publication.

Poursuite en cours concernant la nomination du gouverneur général

Les capacités de Simon à parler français font l’objet d’un procès en cours visant à annuler sa nomination au poste de gouverneur général.

La contestation judiciaire, déposée devant la Cour supérieure du Québec en 2022, fait valoir que Simon, qui a pris la relève en tant que représentante du roi au Canada en 2021, ne peut pas occuper ce poste parce qu’elle ne parle pas français.

Les deux groupes qui ont porté plainte – Droits collectifs Québec et Justice Pour le Québec – soutiennent que le gouvernement fédéral a violé deux articles de la Charte canadienne des droits et libertés en nommant Simon à ce poste alors qu’il ne parlait pas couramment le français.

En août, la Cour supérieure du Québec a rejeté une demande du procureur général du Canada visant à faire rejeter l’affaire. Il a jugé que le procès pouvait aller de l’avant et être entendu sur le fond.

Cependant, la juge chargée de l’affaire a déclaré dans sa décision que les deux groupes devront déposer des arguments modifiés pour prouver leur pertinence dans l’affaire.