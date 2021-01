L’épouse du fondateur de Hillsong, Brian Houston, 63 ans, prononce une insulte ignoble dans une sex tape

L’épouse du fondateur de Hillsong, Brian Houston, a lancé une insulte choquante en décrivant la vie sexuelle du couple dans un livre audio déterré.

Bobbie Houston, 63 ans, a révélé dans une bande bizarre de 2003 qu’elle restait en forme et en bonne santé pour s’assurer qu’elle et son mari pasteur puissent entretenir des singeries régulières dans la chambre.

«Si je porte du poids, je me sens comme une merde, comment allez-vous faire quoi que ce soit pour surprendre votre homme quand vous avez besoin d’une grue hydraulique juste pour vous retourner dans votre lit? demande-t-elle sur la bande.

Les femmes du royaume aiment et valorisent leur sexualité regorgeait de conseils de Mme Houston pour les épouses chrétiennes sur la façon de satisfaire leurs maris.

Elle a exhorté les femmes à continuer leurs exercices du plancher pelvien pour s’assurer que leurs « bouts de plomberie » étaient en parfait état de fonctionnement et a même recommandé la chirurgie plastique, a révélé le Daily Telegraph.

« Faites une chirurgie plastique si cela vous fait vous sentir mieux et c’est pour les bonnes raisons, et les filles, exercice du plancher pelvien – pouvez-vous croire que je dis cela? Vous savez, j’ai entendu dire que l’orgasme n’est pas aussi fort si vous êtes vraiment bâclé dans ce domaine.

Dans une autre partie de l’audio, Mme Houston a mis plus de lumière sur sa vie sexuelle énergique et a encouragé les autres femmes à perfectionner leurs « bonnes » compétences dans la chambre à coucher.

«Nous devons être bons en matière de sexe nous-mêmes pour que si le monde vient frapper à la porte, nous puissions raconter l’histoire de Dieu dans nos vies», dit-elle.

«Sans être sinistre ou mensonger; J’ai un grand mariage et une belle vie sexuelle ».

Elle n’a pas tardé à préciser qu’elle ne faisait référence qu’au sexe «dans les limites du mariage».

Mme Houston, qui a cofondé l’organisation chrétienne désormais mondiale, a également déclaré que les femmes devraient envisager de subir une chirurgie plastique si c’est « pour les bonnes raisons ».

«Lorsqu’il s’agit de travaux d’hygiène personnelle et d’entretien, par exemple, se faire réparer les dents, une bouche est censée être très souhaitable», explique-t-elle.

Hillsong Church a été fondée par Brian et Bobbie Houston en 1983 dans la banlieue ouest de Sydney, en Australie

«Minimisez les effets négatifs du vieillissement, le vieillissement nous fait des choses étranges. Cela décolore vos dents. Les choses s’affaissent avec l’âge.

«Les habitudes des personnes âgées, n’y allez pas avant d’avoir à le faire. Peu importe si vous avez un lifting du visage, mais faites-le pour la bonne raison.

Mme Houston a déclaré que même en vieillissant, elle continuerait à se dorloter et à donner la priorité à son apparence.

Elle a expliqué que d’autres n’ont pas besoin d’avoir beaucoup de liquidités excédentaires pour rester jeunes et pour acheter des produits dans les limites de leur budget.

Agée de 63 ans, elle dirige le ministère des femmes de Hillsong et organise une conférence annuelle à laquelle participent plus de 47 000 femmes qui se concentrent sur la santé et le bien-être.

Elle et son mari Brian ont ouvert l’église pour la première fois en 1983 dans l’ouest de Sydney.

Aujourd’hui, Hillsong a des églises dans les centres-villes de 28 pays à travers le monde et a une fréquentation mondiale moyenne de 150 000 personnes par semaine.

Daily Mail Australia a contacté Hillsong pour commenter.