Karim Ennarah et Jess Kelly après avoir été diplômé de l’École d’études orientales et africaines – Jess Kelly

L’épouse d’un éminent défenseur des droits humains égyptien qui a été arrêté pour avoir rencontré des diplomates européens a déclaré qu’elle «ne pouvait pas décrire le soulagement» après sa libération de prison et a appelé à l’abandon de toutes les charges.

Karim Ennarah a été arrêté le mois dernier avec deux collègues peu de temps après que son organisation, l’Initiative égyptienne pour les droits de la personne (EIPR), a apparemment mis en colère des responsables en organisant une réunion avec des diplomates européens au Caire.

Son épouse britannique, Jess Kelly, a fait campagne avec véhémence pour que M. Ennarah et deux autres membres du personnel de l’EIPR, Gasser Abdel-Razek et Mohammed Bashir, soient libérés, et les arrestations ont suscité une large condamnation internationale.

«Je ne peux pas décrire le soulagement», a déclaré Mme Kelly, qui a épousé M. Ennarah en septembre, au Telegraph.

«J’ai parlé à Karim pour la première fois hier soir, il est tellement content d’être sorti et submergé par le soutien qu’il a reçu. Maintenant, nous avons hâte de voir que toutes les charges ont été abandonnées et que son collègue Patrick Zaki est également libéré », a-t-elle ajouté.

M. Ennarah devait déménager au Royaume-Uni, mais a passé son 37e anniversaire en prison.

Selon l’EIPR, une réunion le 3 novembre pour discuter des questions relatives aux droits de l’homme en Égypte avec plusieurs diplomates européens, dont l’ambassadeur adjoint britannique Neerav Patel, a conduit à l’arrestation.

La Grande-Bretagne, les États-Unis et les Nations Unies ont tous condamné l’arrestation comme un abus flagrant du pouvoir de l’État dans un pays qui est devenu de plus en plus autoritaire sous Abdel Fattah el-Sissi, qui a pris le pouvoir après un coup d’État militaire en 2013.

Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères, a fait part de ses inquiétudes le mois dernier à Sameh Shoukry, son homologue égyptien.

Antony Blinken, conseiller en politique étrangère du président élu américain Joe Biden, a également averti l’Égypte que rencontrer des diplomates étrangers n’était «pas un crime» et que «ni ne défend pacifiquement les droits de l’homme.

Même Scarlett Johansson, l’actrice hollywoodienne, s’est présentée pour exiger la libération des travailleurs de l’EIPR.

«Je suis impressionnée par le courage de ces hommes qui poursuivent leur travail de défense des droits humains à un si grand prix personnel», a-t-elle déclaré.

Leur seul crime a été de défendre la dignité des Égyptiens. L’EIPR travaille depuis des années sans relâche et courageusement en première ligne pour protéger et défendre les plus vulnérables, pour réformer le système de justice pénale en panne qui fait des ravages dans la vie des innocents, et de mettre fin à la peine de mort. «