L’épouse du chef du cartel emprisonné El Chapo plaide coupable de trafic de drogue aux États-Unis après avoir aidé à diriger son empire – RT USA News

Emma Coronel Aispuro, l’ancienne reine du concours de beauté qui a épousé le baron de la drogue mexicain Joaquin ‘El Chapo’ Guzman, a plaidé coupable à des accusations criminelles américaines après avoir prétendument aidé à diriger le cartel de son mari en son absence.

Aispuro, 31 ans, a plaidé coupable jeudi pour trafic de drogue et blanchiment d’argent devant le tribunal de district américain de Washington. Les procureurs l’avaient accusée non seulement d’avoir aidé El Chapo à s’évader d’une prison mexicaine en 2015 – et d’avoir planifié une autre évasion avant son extradition vers les États-Unis en 2017 – mais aussi d’avoir aidé à gérer le cartel de Sinaloa.

Lire la suite











Dans le cadre de son accord de plaidoyer avec les procureurs, Aispuro a admis avoir comploté pour distribuer de grandes quantités d’héroïne, de cocaïne, de méthamphétamine et de marijuana à importer aux États-Unis. Le double citoyen américano-mexicain était en prison depuis son arrestation à l’aéroport international de Dulles près de Washington en février.

Les procureurs ont déclaré qu’Aispuro avait aidé à importer environ 90 000 kilogrammes d’héroïne, 450 000 kilogrammes de cocaïne, 45 000 kilogrammes de méthamphétamine et 90 000 kilogrammes de marijuana aux États-Unis. Elle aurait transmis des messages aux membres du cartel et travaillé avec les fils d’El Chapo pour coordonner ses évasions de prison.

Guzman, 64 ans, purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité plus 30 ans dans une prison fédérale à sécurité maximale du Colorado après avoir été reconnu coupable en 2019 d’accusations de trafic de drogue à grande échelle et de complot en vue de commettre un meurtre. L’établissement est considéré comme la prison la plus sécurisée des États-Unis, abritant des criminels notoires comme Unabomber Ted Kaczynski et le bombardier du World Trade Center de 1993 Ramzi Yousef.

Née à San Francisco et élevée dans le nord-ouest du Mexique, Aispuro a été couronnée reine de beauté de Canelas, Durango en 2006. À l’âge de 17 ans, elle aurait rencontré El Chapo – alors le chef du cartel de Sinaloa, âgé de 50 ans – et l’aurait épousé sur elle. 18e anniversaire.





Aussi sur rt.com

Pousser une nouvelle ligne: la femme du baron de la drogue El Chapo lance une marque de mode portant son nom







Aispuro a été présenté dans la série de télé-réalité « L’équipage du cartel » et a annoncé le lancement d’une marque de mode nommée d’après El Chapo à la suite de sa condamnation par un tribunal fédéral américain en 2019. Son compte Instagram compte 663 000 abonnés.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!