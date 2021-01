Des gens se heurtent à la police lors d’une manifestation contre l’emprisonnement du chef de l’opposition Alexei Navalny à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 23 janvier 2021. Dmitri Lovetsky

L’épouse du chef de l’opposition russe Alex Navalny, Yulia Navalnaya, a été arrêtée.

Elle est devenue l’une des plus de 1 600 personnes arrêtées lors de manifestations demandant sa libération de prison.

L’arrestation de Navalny est pour avoir violé une condamnation pour fraude de 2014, mais beaucoup pensent qu’elle est politiquement motivée.

Visitez la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.

L’épouse du chef de l’opposition russe Alex Navalny, Yulia Navalnaya, est devenue l’une des plus de 1 600 personnes arrêtées lors de manifestations pour sa libération de prison.

Elle a été détenue à Moscou lors de l’une des 60 manifestations prévues dans différentes villes russes samedi, selon le groupe de surveillance OVD-info, avec des températures en dessous de -50.°F dans certaines régions.

Navalny a été arrêté dimanche après être rentré en Russie depuis l’Allemagne. Il avait passé les cinq derniers mois à se remettre d’une attaque d’agent neurotoxique presque mortelle en août, a rapporté la BBC.

Le chef de l’opposition est l’un des critiques les plus virulents de Vladimir Poutine et a imputé l’attaque au Kremlin, qui a nié toute implication dans l’incident.

Yulia Navalnaya a posté une image d’elle-même sur Instagram, sous-titrée: « Désolé pour la mauvaise qualité. Très mauvaise lumière dans le paddy wagon. »

Alors que les autorités russes ont déclaré que 4000 personnes avaient pris part aux manifestations, selon le Washington Post, environ 40000 personnes y ont participé, a rapporté Reuters, dont certaines se sont également tenues dans les anciens États soviétiques de Lituanie et d’Estonie.

Lire la suite:Je suis un professeur d’anglais en Russie qui gagne jusqu’à 10 000 $ par mois. Les clients haut de gamme envoient souvent leurs chauffeurs personnels me chercher, et mon avantage préféré est la nourriture. Voici à quoi ressemble une journée type dans mon travail.

Beaucoup ont été organisés sur TikTok en utilisant les hashtags #freenavalny et # 23Jan. Le chien de garde des médias de la Russie, Roskomnadzor, a demandé à la société d’en retirer ceux encourageant les mineurs à s’impliquer, a noté Deutsche Welle.

L’arrestation de Navalny intervient quelques jours après que sa Fondation anti-corruption, ou FBK, a publié un rapport et une vidéo YouTube accusant Poutine de construire secrètement un palais secret de 1 milliard de dollars près de Gelendzhik sur la mer Noire, financé par des pots-de-vin, ce que le Kremlin a également nié.

L’histoire continue

Parmi les autres personnalités arrêtées figurent le politicien Lev Shlosberg, qui a un siège à l’Assemblée régionale de Pskov, dans le nord-ouest de la Russie, tweeté la nouvelle en disant: « Détenu par la police ».

Lyubov Sobol, avocat de la FBK et militant, a également été arrêté lors de la manifestation, tout comme la porte-parole de Navalny, Kira Yarmysh, selon Deutsche Welle.

Les États-Unis, la France et le Canada ont tous appelé à la libération d’Alex Navalny tandis que l’UE imposait des sanctions à la Russie pour son arrestation.

Il a été emprisonné pendant 30 jours pour avoir violé les termes d’une condamnation avec sursis de 2014 qu’il a reçue pour des accusations de fraude, qui, selon le jeune homme de 44 ans, sont politiquement motivées, a ajouté Deutsche Welle.

Navalny devrait comparaître devant le tribunal au début du mois prochain, où on lui dira s’il purgera ou non plus de trois ans et demi de prison, a noté le London Evening Standard.

Lire l’article original sur Business Insider