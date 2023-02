L’épouse du chef de l’armée de l’air a ouvert le feu lors de la brèche d’Andrews

WASHINGTON (AP) – L’intrus qui a pénétré dans Joint Base Andrews, le siège d’Air Force One, a atteint la résidence de l’un des principaux dirigeants de l’Air Force avant que son épouse n’ouvre le feu, a annoncé mardi la base aérienne.

Le sergent-chef en chef de l’Air Force JoAnne Bass a confirmé que l’intrus était arrivé chez elle lundi. Le sergent-chef en chef est le meilleur chef enrôlé de l’armée de l’air.

« Nous apprécions l’élan de soutien que nous avons reçu après cet incident. Je peux confirmer que mon mari, Rahn, a été impliqué et est en sécurité, grâce à la réponse rapide et au professionnalisme de nos aviateurs des forces de sécurité », a déclaré Bass dans un communiqué mardi.

Dans un communiqué publié sur Twitter, la base aérienne a déclaré: “Un résident a déchargé une arme à feu, les forces de sécurité sont arrivées sur les lieux pour appréhender l’intrus et les forces de l’ordre enquêtent sur l’incident.”

Joint Base Andrews abrite la flotte d’avions présidentiels bleus et blancs, y compris Air Force One, et une base fréquente pour les avions 747 « apocalyptiques » qui peuvent servir de centres de commandement et de contrôle nucléaires aéroportés du pays si nécessaire.

Ce n’est pas la première fois que la sécurité de la base est violée ; en février 2021, un homme a traversé le point de contrôle militaire sur l’installation, puis à travers des zones sécurisées clôturées supplémentaires pour accéder à la ligne de vol et monter dans un C-40, qui est l’équivalent 737 de l’armée utilisé pour piloter des représentants du gouvernement.

Cet intrus a été appréhendé parce que le bonnet « oreilles de souris » qu’il portait a paru étrange à un aviateur observateur.

L’enquête d’un inspecteur général a révélé trois principaux manquements à la sécurité, à commencer par «l’erreur humaine» d’un agent de sécurité de la porte qui a permis à l’homme de conduire sur la base même s’il n’avait aucune pièce d’identité autorisant son accès.

Quelques heures plus tard, l’homme a marché sans être détecté sur la ligne de vol en se glissant à travers une clôture conçue pour restreindre l’entrée. Enfin, il est monté et descendu d’un avion stationné sans être interpellé, alors qu’il ne portait pas de badge obligatoire autorisant l’accès à la zone réglementée.

Tara Copp, l’Associated Press