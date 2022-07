L’épouse du candidat au Premier ministre britannique Rishi Sunak, Akshata Murty, sous le feu des tasses de thé « chères »

La multimillionnaire Akshata Murty, dans un geste magnanime, a servi du thé et des biscuits aux journalistes qui attendaient devant Rishi Sunak et sa résidence. Les photos de son geste sont devenues virales et ont suscité des éloges sur les réseaux sociaux. Rishi Sunak, après sa démission du cabinet de Boris Johnson, a lancé sa candidature au poste de Premier ministre britannique après la démission de Johnson. Selon Hindustan Times, les photos virales de Murty servant du thé et des biscuits aux journalistes et photographes devant leur maison familiale à Londres datent d’il y a quelques jours. Apparemment, Sunak n’est pas sorti de la résidence.

Josh Gafson de Sky News a partagé les photos de Murty leur apportant du thé. “Un grand merci à la femme de @RishiSunak qui nous a très gentiment apporté du thé et des biscuits devant sa maison ! PS C’était un très bon thé”, a-t-il écrit sur Twitter. D’autres ont également tweeté des photos et des vidéos. Cependant, tout le monde n’a pas vu le geste gentiment. Certains utilisateurs de Twitter ont affirmé que les tasses à thé provenaient d’une marque appelée Emma Lacy et coûtaient 38 livres chacune. News18 n’a pas pu vérifier de manière indépendante le coût des gobelets.

Un grand merci à @RishiSunakla femme de qui nous a très gentiment apporté du thé et des biscuits devant chez lui ! PS C’était un très bon thé. pic.twitter.com/VLxasWqf71 —Josh Gafson (@JoshGafson1) 6 juillet 2022

Aucun signe de l’ancien chancelier Rishi Sunak chez lui plus tôt, mais sa femme Akshata Murty a sorti des bières et des biscuits pour la presse pic.twitter.com/PIFFuevpdv — Lucas Cumiskey (@lucas_cumiskey) 6 juillet 2022

☕️ Après sa démission choc hier soir, la femme de Rishi Sunak, Akshata Murthy, sort une tournée de thé pour les journalistes en attendant qu’il montre son visage. pic.twitter.com/Yt8ldN2aX9 – Calendrier des actualités ITV (@itvcalendar) 6 juillet 2022

Dans des tasses à 38 £ https://t.co/Sr8DjCB1wi — FXFollower (@FollowingFX) 6 juillet 2022

Vous n’arrivez pas à croire que Rishi Sunak dépense 38 £ en tasses, le millionnaire d’Akshata Murthy essayant de copier Bo Jo ? Dites ce que vous voulez à propos de marcher sur les jambes, mais au moins, il avait de vraies tasses. 😂#GMB pic.twitter.com/QmtQwiD8Wp – Danielle Johnson (@DaniJ94) 7 juillet 2022

ton sourd !!! Le prix de cette tasse pourrait nourrir une famille pendant 2 jours !! je le laisserais tomber — Senay (@Plodge2001) 6 juillet 2022

Rishi Sunak a donné le coup d’envoi de la course au poste de Premier ministre en annonçant sa campagne pour devenir le prochain Premier ministre du Royaume-Uni. Sunak affirme avoir le soutien de plus de 80 à 100 députés.

Sunak a également publié sa vidéo de campagne où il met en lumière son parcours, comment ses parents ont travaillé dur pour lui donner une vie meilleure et comment le Royaume-Uni leur a offert la possibilité de réaliser leurs rêves.

La vidéo montrait des photos d’Usha et Yashvir Sunak, les parents de Rishi Sunak et des aperçus de son enfance. Mais une partie de la vidéo de la campagne s’est démarquée plus que l’autre – la photo de Sunak Pharmacy.

