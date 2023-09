L’épouse du candidat à la présidentielle américaine Robert F. Kennedy Jr. a supplié Joe Biden de « protéger sa vie » au milieu d’une querelle croissante sur la sécurité.

Le président Biden fait face à des appels pour fournir à son rival démocrate la protection des services secrets, après qu’un homme armé a été arrêté lors d’un événement de campagne RFK Jr le mois dernier.

«C’est pour le moins très décevant et triste parce que Biden fait clairement de la politique… vous parlez de la sécurité et de la vie de quelqu’un. C’est donc très décevant.

L’épouse du candidat à la présidentielle Robert Kennedy Jr supplie Biden d’assurer la protection des services secrets après l’arrestation d’un homme armé

Aujourd’hui, sa femme, l’actrice Cheryl Hines de Curb Your Enthusiasm, a accusé le président de faire de la politique dans une interview exclusive.

Cheryl, 58 ans, a plaidé : « Président Biden, je comprends que vous ne voulez pas vous présenter contre mon mari, mais c’est effectivement ce qui se passe.

« Et en tant que personne, je vous demande de protéger sa vie – lui et les gens qui l’entourent. »

RFK Jr, 69 ans, a admis qu’il courait des « risques » en se présentant à la Maison Blanche dans une interview accordée au Sun dimanche, après que son père, Robert Kennedy, et son oncle, John F. Kennedy, aient été assassinés au cours de leur carrière politique.

Cheryl Hines, épouse du candidat démocrate à la présidentielle Robert F. Kennedy Jr., a supplié le président Biden de « protéger sa vie » au milieu d’une querelle sécuritaire. Crédit : ERBIL GUNASTI

Et le mois dernier, l’espoir démocrate s’exprimait lors d’un événement du Mois du patrimoine hispanique au Wilshire Ebell Theatre de Los Angeles lorsqu’un suspect armé se faisant passer pour un maréchal américain a été arrêté.

L’incident du 15 septembre a eu lieu à moins de trois kilomètres de l’endroit où son père a été assassiné en 1968.

Cheryl a déclaré : « Un homme s’est présenté à l’événement avec des armes chargées et d’autres armes dans son sac à dos.

« Et heureusement, Bobby dispose d’une sécurité que la campagne doit payer, qui a identifié cette personne et l’a détenue jusqu’à l’arrivée de la police.

« Mais il est assez choquant qu’après cet événement, Biden ne se soit pas avancé et ait dit : ‘OK, je comprends qu’il s’agit d’une situation extraordinaire.’

Kennedy Jr a attisé la controverse pour son scepticisme à l’égard des vaccins et du soutien militaire américain à l’Ukraine.

Cheryl, mariée à Robert depuis neuf ans, révèle que le candidat à la présidentielle a proposé de publier un communiqué de presse disant que le couple s’était séparé afin de la « protéger » des réactions négatives.

Elle a déclaré : « J’ai dit : ‘C’est ridicule !’ Ce n’est pas une solution à rien. Alors éloignons-nous de cette idée !’

«J’aime Bobby et oui, parfois je suis frustré. Mais c’est complètement différent de vouloir être séparé de quelqu’un.

« À certains égards, c’était une pensée douce mais peu judicieuse, comme si ce n’était pas la réponse. »

Cela survient après qu’un homme armé ait été arrêté lors d’un événement de campagne de RFK Jr le mois dernier. Crédit : ERBIL GUNASTI

Au lieu de cela, Cheryl a pleinement soutenu la candidature présidentielle de son mari et savoure l’idée de devenir Première Dame.

Elle a déclaré : « J’ai adoré le travail accompli par Hillary Clinton en tant que Première Dame. C’était très inspirant. Et aussi Michelle Obama, très inspirante.

«Je pense que je me suis tourné vers elles… des femmes très fortes qui accomplissent beaucoup de choses. J’y trouve beaucoup d’inspiration.

« J’ai eu la chance de pouvoir voyager avec Bobby.

«Je viens de partir en Caroline du Sud avec lui. J’ai été sur la route avec lui pendant environ huit jours. Et c’était incroyable.

« Et j’en ai été vraiment surpris, en fait. Je pensais que ce serait peut-être ennuyeux d’écouter tout le temps des discours de campagne.

« Mais j’ai trouvé cela vraiment excitant – excitant parce que nous nous sommes déplacés si rapidement de comté en comté, de communauté en communauté, et avons vraiment entendu les gens parler et ce qui est important pour eux, et les gens nous montrer ce qu’ils aiment dans leur ville ou leur ville.

« C’était vraiment génial. Et je suis vraiment inspiré par Bobby.

Le fait que Cheryl passe plus de temps en campagne électorale est considéré comme un atout majeur pour RFK Jr par les initiés politiques, qui pensent qu’elle sera son plus grand atout.

L’interview exclusive de Cheryl Hines fait partie d’un prochain documentaire The NEXT Kennedy qui sortira début 2024, produit par Daphne Barak et Erbil Gunasti.