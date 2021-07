L’épouse d’Imran Khan, Avantika Malik, publie un autre article énigmatique sur l’amour et la vie, dit « y travailler » | Nouvelles des gens

New Delhi : quelques jours après l’annonce du divorce d’Aamir Khan et Kiran Rao, l’épouse de son neveu Imran Khan, Avantika Malik, avait partagé un message crypté qui est devenu viral sur Internet. Maintenant, son nouveau post est à nouveau une réflexion sur l’amour, la vie et tout.

Elle a écrit dans la légende : Travailler dessus… Jour après jour, pouce par pouce, chant par chant #nmrk #sosimpleyetsohard #theonusisonyou

Avantika Malik a publié une citation de Victoria Erickson lisant : « Si vous aspirez intrinsèquement à quelque chose, devenez-le d’abord. Si vous voulez des jardins, devenez le jardinier. Si vous voulez de l’amour, incarnez l’amour. Si vous voulez une stimulation mentale, changez la conversation. Si vous voulez la paix, respirez le calme . Si vous voulez remplir votre monde d’artistes, commencez à peindre. Si vous voulez être valorisé, respectez votre propre temps. Si vous voulez vivre en extase, trouvez l’extase en vous. Voici comment l’attirer, jour après jour jour, pouce par pouce.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles la relation du couple aurait connu une période difficile depuis un certain temps maintenant, mais aucune n’a vraiment fait de déclaration officielle à ce sujet.

Imran et Avantika sont sortis ensemble pendant longtemps avant de finalement se marier en 2011. Les deux avaient accueilli une petite fille en 2014.

Imran a fait des débuts prometteurs dans le monde du cinéma avec Jaane Tu… Ya Jaane Na en 2008 et a continué à jouer dans des films comme « Kidnap », « Luck » et « I Hate Luv Stories ». Certains de ses projets ont bien fonctionné tandis que d’autres n’ont pas fait de bonnes affaires au Box Office.

L’acteur a été vu pour la dernière fois dans la sortie de 2015 ‘Katti Batti’ avec Kangana Ranaut. Il a cessé d’agir depuis et en 2018, a réalisé un court métrage intitulé « Mission Mars: Keep Walking India » faisant ses débuts en tant que réalisateur.