L’épouse du lutteur professionnel Jonathan Huber – alias Brodie Lee – a partagé sa dévastation et son chagrin suite à la perte de la star.

Jonathan est décédé le lendemain de Noël après avoir lutté contre une maladie pulmonaire non liée à Covid – laissant derrière lui sa femme au cœur brisé, Amanda et leurs deux fils, Brodie, huit ans, et Nolan, trois ans.

Jonathan n’avait que 41 ans lorsqu’il est mort entouré de ses proches.

S’adressant à Instagram samedi soir, Amanda a partagé ses nouvelles dévastatrices avec ses fans et ses abonnés tout en téléchargeant une série de photos de sa vie avec son défunt mari.







(Image: Instagram)



Amanda – qui a épousé la star en 2008 – a écrit: «Ma meilleure amie est décédée aujourd’hui. Je n’ai jamais voulu écrire ces mots. Mon coeur est brisé.

«Le monde le voyait comme l’incroyable @brodielee (fka Luke Harper) mais il était mon meilleur ami, mon mari et le plus grand père que vous ayez jamais rencontré.

« Aucun mot ne peut exprimer l’amour que je ressens ou à quel point je suis brisé en ce moment. »

Expliquant la cause de sa mort, elle a poursuivi: «Il est décédé entouré de proches après une bataille acharnée avec un problème pulmonaire non lié à Covid.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



«La @mayoclinic est littéralement la meilleure équipe de médecins et d’infirmières au monde qui m’a entouré d’un amour constant.»

Elle a également expliqué que la compagnie de lutte de Jonathan, All Elite Wrestling, l’avait soutenue tout au long de son chagrin.

Elle a écrit: «En plus de cela, je ne peux pas exprimer mon amour et mon admiration pour la façon dont @allelitewrestling a traité non seulement mon mari, mais moi-même et mes enfants.»







(Image: Instagram)



Elle a ajouté: «J’ai été entourée de tellement d’amour et de gens incroyables que je ne peux pas tous les taguer, mais ils savent qui ils sont et je ne pense pas qu’ils sauront jamais à quel point je suis reconnaissant pour eux.»

Amanda a partagé des photos de son père affectueux Jonathan avec ses fils – et avec elle.

Les photos le montraient fièrement debout sur le ring avec ses récompenses – alors qu’il affichait un sourire radieux encore plus grand sur les photos avec sa femme et ses enfants.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Une photo montrait le lutteur tenant l’un de ses fils comme nouveau-né, tandis qu’une autre le montrait en train de fléchir ses muscles dans le ring avec son fils l’imitant.

D’autres images ont montré les quatre en tant que famille, et un autre de Jonathan et de ses garçons tous des sourires clignotants.

Les fans ont été dévastés par la mise à jour déchirante d’Amanda, l’un d’entre eux ayant répondu dans les commentaires: « Je suis tellement désolé. Je pense à vous et aux garçons. »