L’épouse d’Evander Kane des Sharks de la LNH affirme qu’il a lancé des jeux pour rembourser une dette de jeu et l’a trompée dans une diatribe Instagram

La femme d’EVANDER Kane affirme qu’il a abandonné les matchs de sa propre équipe pour rembourser une énorme dette de jeu tout en la trompant avec un mannequin de Los Angeles.

Dans une diatribe désormais supprimée sur Instagram, Anna Kane a allégué que le joueur des Sharks de San Jose avait intentionnellement raté des matchs tout en laissant sa famille dans le dénuement.

Anna Kane, à droite, affirme que son mari a abandonné les matchs de sa propre équipe pour rembourser une énorme dette de jeu Crédit : Rex

Evander joue pour les Sharks de San Jose Crédit : AP

Peu de temps après, Evander a publié une déclaration niant catégoriquement les allégations de lancer des jeux. Il n’a pas encore répondu à l’accusation de tricherie.

Il a accusé son ex-femme d’avoir fabriqué les allégations de paris dans le but de saboter sa carrière.

Ailleurs, Anna a affirmé qu’Evander l’avait trompée avec un mannequin de 26 ans.

Dans un post hier, elle a tagué le modèle et a écrit: « Alors, vous sentez-vous bien dans votre peau, f*****g mon mari quand je suis enceinte à la maison et il ne peut même pas me donner de l’argent pour acheter la formule de ma fille ?

« Vous vous sentez bien avec lui ? Après qu’il t’ait tellement trompé que tu as rompu, maintenant tu peux faire ça à une autre femme ?

Elle a poursuivi : « Crazy, il a dit à quel point vous étiez moche et combien de chirurgies vous avez subies… Et comment vous avez eu de vieux papas riches en sucre pendant que vous étiez ensemble ?

« Il t’a tellement trompé et tu es revenu vers lui ? Je suis choqué. »

‘JE SUIS CHOQUÉ’

Anna a également affirmé de manière sensationnelle qu’Evander était un « accro au jeu compulsif ».

Elle a déclaré: «Comment la LNH laisse-t-elle un accro au jeu compulsif continuer à jouer alors qu’il est manifestement en train de lancer des jeux pour gagner de l’argent? Hmm peut-être que quelqu’un a besoin d’aborder cela.

« Quelqu’un peut-il demander au (commissaire) Gary Bettman comment ils laissent un joueur jouer sur ses propres jeux ? Parier et gagner avec des bookmakers sur ses propres jeux ? »

Evander a nié catégoriquement ces allégations aujourd’hui.

Dans une déclaration, l’attaquant des Sharks a écrit: « Malheureusement, je voudrais répondre aux accusations complètement FAUSSES que mon ex-femme et qui sera bientôt mon ex-femme ont portées contre moi.

«Même contre l’avis de mon équipe juridique, je suis convaincu que le public et les fans entendent cela directement de moi.

«Je n’ai JAMAIS joué/parié sur le hockey, JAMAIS joué/parié sur un match des Sharks, JAMAIS joué/parié sur aucun de mes matchs et JAMAIS lancé un match de hockey.

J’aime le hockey et je ne ferais jamais rien de ce qui a été prétendu

« Les faits sont que j’ai personnellement connu ma meilleure saison de ma carrière l’an dernier et que j’ai été la plus constante que j’aie jamais connue, j’en suis fier.

« J’adore le hockey et je ne ferais jamais rien de ce qui est allégué. J’ai hâte de coopérer pleinement à l’enquête de la ligue, d’avoir mon nom clair et d’attendre avec impatience la saison à venir.

Anna a également affirmé que le jeu d’Evander ne leur avait laissé aucun argent même pour acheter du lait maternisé pour leur propre fille.

Et dans un article séparé, Anna a accusé son mari de faire la fête en Europe tout en lui demandant de vendre son alliance pour survivre.

‘J’AIME MA FILLE’

Mais Evander a riposté : « J’aime ma fille.

«Je prendrai et j’aurai toujours pris soin de ma fille de toutes les manières possibles. J’ai toujours veillé à ce que sa mère ait tout ce dont elle avait besoin et plus encore.

« J’ai essayé de désamorcer nos problèmes de divorce et d’être aussi civil et calme que n’importe qui dans cette position pourrait le faire. J’ai essayé de configurer des appels FaceTime et des visites avec elle.

« J’ai eu quelques appels FaceTime mais pas tous les jours comme je le voudrais à cause des restrictions imposées par sa mère.

« Elle m’a refusé de la voir et a malheureusement essayé d’utiliser ma fille comme levier. Je continuerai à toujours prendre soin de ma famille, cela ne fait aucun doute. »

Il a poursuivi : « J’encouragerais les gens à se rendre compte que quelqu’un qui va aussi loin pour essayer de compromettre la carrière de quelqu’un avec des mensonges est mentalement malade.

« J’espère que c’est la dernière fois que j’aborderai publiquement toute autre fausse représentation de moi en tant que père. »

La LNH a déclaré hier soir qu’elle était au courant des messages, écrivant : « L’intégrité de notre jeu est primordiale et la Ligue prend ces allégations très au sérieux.

« Nous avons l’intention de mener une enquête complète et n’aurons pas d’autres commentaires pour le moment. »

Kane, 29 ans, compte trois saisons dans un contrat de 49 millions de dollars sur sept ans.

Il est avec sa troisième organisation après avoir été repêché et fait ses débuts avec Atlanta/Winnipeg et un passage à Buffalo.

La saison dernière, il a inscrit 22 buts et 27 passes décisives en 56 matchs.

Kane nie avec véhémence les allégations Crédit : Twitter/@evanderkane_9