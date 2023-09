L’épouse d’El Chapo libérée de prison aux États-Unis

L’épouse du baron de la drogue mexicain Joaquín « El Chapo » Guzman a été libérée mercredi de la détention fédérale après avoir purgé une peine de trois ans de prison pour l’avoir aidé à diriger son empire criminel de plusieurs milliards de dollars, a annoncé le Bureau fédéral des prisons.

Emma Coronel Aispuro, qui a plaidé coupable en 2021 à trois infractions fédérales dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux, avait été transférée d’une prison du Texas à une maison de transition en Californie avant sa libération. Elle purgera désormais quatre ans de liberté surveillée.

Le colonel Aispuro a exprimé « de véritables regrets pour tout préjudice » lorsqu’elle a été condamnée après avoir plaidé coupable à des accusations, notamment de complot de blanchiment d’argent et d’engagement dans des transactions avec un trafiquant de stupéfiants étranger.

Elle a également aidé son mari à planifier une évasion spectaculaire à travers un tunnel creusé sous une prison au Mexique en 2015 en lui faisant passer clandestinement une montre GPS déguisée en nourriture, ont indiqué les procureurs. Cela a aidé ceux qui creusaient le tunnel à localiser son emplacement et à l’atteindre.

El Chapo, le chef du cartel de Sinaloa, a été repris l’année suivante. Il a été condamné à perpétuité derrière les barreaux dans une prison américaine en 2019 pour un vaste complot lié à la drogue qui a semé le meurtre et le chaos pendant plus de deux décennies. Il a insisté sur le fait que son procès à New York n’était pas équitable et a déclaré au juge que son cas « était entaché ».