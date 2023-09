L’épouse d’El Chapo libérée après avoir purgé moins de deux ans de prison | Nouvelles du monde

L’épouse du baron de la drogue mexicain Joaquín « El Chapo » Guzman a été libérée de la détention fédérale américaine après avoir purgé moins de deux ans de prison pour son implication dans son opération criminelle de plusieurs milliards de dollars.

Emma Coronel Aispuro va désormais bénéficier de quatre ans de liberté surveillée dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec les procureurs.

La femme de 34 ans avait été condamnée à trois ans de prison en novembre 2021.

Elle a été transférée d’une prison fédérale du Texas à une maison de transition à Long Beach, en Californie, en juin, avant sa libération.

Le colonel Aispuro a exprimé « de véritables regrets pour tout préjudice » lors de sa condamnation, après avoir plaidé coupable de blanchiment d’argent et de complot en vue de distribuer de la cocaïne, de la méthamphétamine, de l’héroïne et de la marijuana à importer aux États-Unis.

Elle a été arrêtée en février 2021 à l’aéroport international de Dulles et a été reconnue coupable de trafic de drogue et de blanchiment d’argent par un jury à Washington DC plus tard cette année-là.

Elle a joué un rôle dans le plan élaboré d’évasion de son mari en 2015, impliquant un tunnel creusé sous une prison mexicaine, selon les procureurs.

Ils ont déclaré qu’elle avait facilité cette évasion en faisant passer clandestinement une montre GPS astucieusement déguisée en nourriture, ce qui a permis aux constructeurs du tunnel de le localiser et de l’atteindre avec précision.

Image:

Joaquín « El Chapo » Guzmán





Guzmánle chef du cartel de Sinaloa, a été repris l’année suivante et finalement condamné à la prison à vie dans un établissement américain en 2019 pour avoir orchestré un vaste complot de drogue lié au meurtre et au chaos s’étalant sur deux décennies.

Il a insisté sur le fait que son procès à New York était inéquitable et a déclaré au juge que son cas « était entaché ».

Le chef du cartel de la drogue a épousé l’ancienne reine de beauté adolescente Coronel Aispuro le jour de son 18e anniversaire en juillet 2007. Cependant, un livre paru l’année dernière affirme qu’il reste légalement lié à sa première épouse Alejandrina Salazarune assistante sociale qu’il a épousée en 1977.

La célébration du mariage aurait réuni des membres de l’armée mexicaine, des hommes politiques et le gouverneur de Sinaloa. Le couple a des jumelles de 10 ans ensemble.