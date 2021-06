L’épouse d’El Chapo, Emma Coronel, pourrait détenir les clés du cartel de Sinaloa

Deux ans après la condamnation et la condamnation à perpétuité du baron de la drogue mexicain Joaquin « El Chapo » Guzman, le cartel qu’il a dirigé semble plus fort que jamais.

Un US Évaluation de la menace par la Drug Enforcement Administration publié en mars, a déclaré que le cartel de Sinaloa restait l’organisation de ce type la plus importante au Mexique et « maintient la plus grande influence nationale » aux États-Unis.

Cela semble être la preuve que l’organisation est bien plus grande qu’un seul homme. Mais qu’en est-il d’une femme ?

Les autorités américaines auraient de grands espoirs d’une rupture dans leur guerre de trois décennies avec le cartel après l’arrestation en février d’Emma Coronel Aispuro, l’épouse d’El Chapo et la mère de leurs filles jumelles.

Coronel, 31 ans, est détenue sans caution pour une plainte pénale l’accusant de complot en vue de distribuer des stupéfiants et d’avoir aidé El Chapo à s’échapper d’une prison mexicaine en 2014. Mais le libellé de la plainte de 12 pages suggère l’intérêt du gouvernement fédéral pour l’ancien reine de beauté, qui a épousé El Chapo à l’âge de 19 ans, va plus loin.

« Coronel a grandi avec une connaissance de l’industrie du trafic de stupéfiants », indique la plainte. « Coronel a compris l’ampleur du trafic de drogue du cartel de Sinaloa. »

Cette portée est énorme, selon les autorités américaines. Le cartel contrôle le trafic de drogue dans les zones les plus cruciales du Mexique – le long de la côte du Pacifique et des frontières nord et sud, et est le gardien le long de la frontière sud-ouest des États-Unis, contrôlant les routes de contrebande vers la Californie et l’Arizona. Et l’organisation est aussi violente qu’impitoyable. Les procureurs américains affirment que le cartel est connu pour commettre des meurtres, des assassinats et des actes de torture uniquement pour protéger son territoire. Certains pensent que Coronel pourrait aider à briser le cycle de la violence.