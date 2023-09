L’épouse d’El Chapo, Emma Coronel, est LIBÉRÉE ​​de prison après avoir plaidé coupable d’avoir aidé à gérer son empire de la drogue d’un milliard de dollars.

L’épouse d’El Chapo a été libérée de prison après avoir plaidé coupable de l’avoir aidé à diriger son empire de la drogue valant un milliard de dollars.

Emma Coronel a admis avoir trafic de drogue en novembre 2021, mais a été libérée plus tôt que sa peine initiale de trois ans, selon le Bureau fédéral des prisons.

Emma Coronel a été libérée anticipée de sa peine de trois ans de prison Crédit : EPA

En 2021, elle a admis avoir trafic de drogue pour le compte de son mari, le baron de la drogue mexicain El Chapo. Crédit : AP

L’épouse du baron de la drogue mexicain Joaquin Guzman Loera, mieux connu sous le nom d’El Chapo, aurait quitté sa maison de transition en Californie, où elle avait été transférée de la prison fédérale en juin.

La femme de 34 ans a été accusée d’avoir aidé son mari, 66 ans, à diriger l’empire de la drogue et de l’avoir aidé à s’évader d’une prison mexicaine à sécurité maximale en 2015.

Après son arrestation, les experts soupçonnaient qu’elle donnerait des informations clés sur le cartel de Sinaloa pour éviter d’être condamnée, mais une personne proche du dossier a déclaré au Times que parler ne faisait pas partie de l’accord.

Lors de sa condamnation, Coronel, une double citoyenne américano-mexicaine, a exprimé des remords pour son implication dans Guzman et le cartel de Sinaloa et pour les dommages qu’elle a pu causer.

En plus d’être soupçonnée d’avoir aidé son mari à s’évader de prison en 2015, elle est également soupçonnée d’avoir comploté pour soudoyer un haut fonctionnaire mexicain lors de la reprise d’El Chapo en 2016.

Cependant, avant que ce plan puisse être réalisé, El Chapo a été extradé vers les États-Unis.

Le mois dernier, El Chapo aurait envoyé une lettre manuscrite demandant que sa femme et leurs deux filles soient autorisées à lui rendre visite dans la prison à sécurité maximale où il est détenu dans l’Oregon.

Il a été reconnu coupable en 2019 d’avoir dirigé le cartel de Sinaloa et les forces de l’ordre américaines estiment qu’il a introduit clandestinement plus de 1 000 tonnes de cocaïne, de marijuana, de méthamphétamines et d’héroïne aux États-Unis.

Les procureurs l’ont qualifié de « leader impitoyable et assoiffé de sang » du cartel.

Les tueurs à gages du célèbre cartel de Sinaloa auraient kidnappé, torturé et assassiné des membres de gangs rivaux pour acquérir leur réputation d’élite.

Coronel, également connue sous le nom de « Princesse Narco », aurait rencontré Guzman alors qu’elle n’avait que 17 ans, alors qu’elle participait à un concours de beauté local.

El Chapo serait tombé amoureux d’Emma Coronel lorsqu’il l’a vue concourir – et il avait alors 47 ans.

Dans une interview accordée au LA Times, elle a déclaré : « Je dirais que ce qui m’a conquis, c’est sa façon de parler, la façon dont il m’a traité, la façon dont nous avons commencé à nous entendre – d’abord en tant qu’amis et de là est né tout le reste.

« Il a tendance à séduire les gens par sa manière d’être, d’agir, par la façon dont il traite les gens en général. »

Son père, Inés Coronel Barreras, aurait cultivé de la marijuana et du pavot à opium et son oncle est le baron de la drogue assassiné, Igancio Nacho Coronel, un membre important du cartel de Sinaloa et l’un des hommes les plus fiables d’El Chapo.

Colonel s’est rendu en Californie en 2011 pour donner naissance aux filles jumelles du couple, ce qui signifie que leurs enfants ont la citoyenneté américaine.

En 2014, le baron de la drogue mexicain a été arrêté après une importante chasse à l’homme de 13 ans et envoyé à la prison à sécurité maximale d’Altiplano au Mexique.

Mais il a réussi à s’enfuir 17 mois plus tard en utilisant une moto sur des voies menant à un entrepôt local.

Le colonel aurait joué un rôle clé dans son évasion, selon les procureurs lors de son procès.

Elle a également été accusée d’être une messagère de son mari pendant sa fuite et en prison, en partageant des ordres avec les membres de son cartel et ses fils avec ses précédentes épouses, connues sous le nom de Chapitos (Petits Chapos).

Après s’être échappé d’un tunnel en 2015, Guzman a réussi à éviter d’être capturé pendant six mois avant que les forces spéciales mexicaines ne l’attrapent à Sinaloa.

Il a finalement été reconnu coupable en février 2019 et Colonel est restée libre pendant près de deux ans jusqu’à son arrestation à l’aéroport de Dulles, près de Washington DC, en février 2021.

Les procureurs ont déclaré qu’elle était bien au courant des activités criminelles de son mari et qu’elle « comprenait l’ampleur du trafic de drogue du cartel de Sinaloa ».

Elle a plaidé coupable de trafic de drogue et de blanchiment d’argent.

Lors de sa condamnation, Coronel a demandé la clémence pour le bien de ses enfants.

« Je vous supplie de ne pas les laisser grandir sans la présence d’une mère », a-t-elle déclaré au juge.

Bien que ses projets futurs restent flous après la publication d’aujourd’hui, on pense qu’elle pourrait se rendre dans l’Oregon pour rendre visite à son mari après ses récentes lettres.