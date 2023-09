L’épouse d’El Chapo devrait être libérée de prison — RT World News

L’ancienne reine de beauté Emma Coronel Aispuro a été reconnue coupable d’avoir facilité l’empire des stupéfiants de son mari.

Emma Coronel Aispuro, l’épouse du célèbre baron de la drogue mexicain Joaquín « El Chapo » Guzman, devrait être libérée mercredi des autorités américaines, selon les archives, deux ans après avoir été emprisonnée pour son rôle dans la facilitation de l’empire des stupéfiants de son mari.

Coronel, 34 ans, qui a la double nationalité américano-mexicaine, a plaidé coupable en novembre 2021 à des accusations de trafic de drogue et de blanchiment d’argent, ainsi qu’à avoir aidé son mari à s’évader d’une prison mexicaine en 2015.

La peine l’oblige également à purger quatre ans de liberté surveillée, ainsi qu’à la confiscation de 1,5 million de dollars. Au cours de la procédure judiciaire finale, Coronel a exprimé des remords pour ses relations avec Guzman et le cartel de Sinaloa.

« Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, nous ne développons pas de plans de publication spécifiques. » un porte-parole du FBI a informé CNN de la libération de Coronel. Les archives de la prison fédérale américaine indiquent que Coronel était détenu dans un centre résidentiel de réentrée en Californie et qu’il sera libéré mercredi.















Guzman, qui s’est évadé de prison à deux reprises, purge actuellement une peine à perpétuité dans la prison de haute sécurité Supermax du Colorado après sa condamnation en 2019 pour participation à une entreprise criminelle, trafic de drogue et diverses accusations liées aux armes à feu.

Coronel a admis devant le tribunal qu’elle avait aidé Guzman à importer environ 450 kg de cocaïne, 90 kg d’héroïne et près de 90 000 kg de marijuana aux États-Unis.

Malgré son implication dans un trafic de drogue à un niveau élevé, les procureurs fédéraux ont déclaré que Coronel n’était pas un leader de l’organisation et n’avait qu’un rôle mineur dans ce qui était une opération beaucoup plus vaste menée par Guzman – qui a été décrit au tribunal comme un « leader impitoyable et sanguinaire » de l’un des cartels de la drogue les plus importants au monde.

L’ancienne reine de beauté a épousé Guzman en 2007 le jour de son 18e anniversaire et a été fréquemment photographiée lors du procès de son mari portant des vêtements de luxe, tandis que son style de vie somptueux était souvent décrit sur son compte Instagram vérifié, inactif depuis décembre 2020.

Le cartel de Sinaloa de Guzman reste opérationnel. Plusieurs associés du groupe ont été sanctionnés par l’administration Biden en février pour leur implication dans la production et la distribution de fentanyl et de méthamphétamine.