Le président ukrainien a précédemment admis qu’il serait impossible d’organiser des élections compte tenu des circonstances nationales.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky pourrait ne pas se présenter à la réélection l’année prochaine, a déclaré dimanche son épouse, la Première dame Elena Zelenskaya, à l’émission Face the Nation de CBS.

Les difficultés liées à l’organisation d’élections dans un conflit militaire, avec des millions d’électeurs éligibles dispersés sur tous les continents environnants, pourraient influencer la décision de son mari de se présenter ou non à nouveau, a déclaré Zelenskaya. Elle a ajouté qu’elle le ferait néanmoins «soutenez-le quelle que soit la décision qu’il prend.»

«Cela dépendra aussi si notre société aura besoin de lui comme président, s’il aura le sentiment que la société ukrainienne ne souhaite plus qu’il soit président, il ne se présentera probablement pas.« , a-t-elle ajouté, admettant qu’elle n’était pas sûre des intentions de son mari.

Alors que Zelenskaya affirmait qu’elle «je n’ai pas entièrement approuvé« sa première tentative à la présidence, elle a reconnu qu’une deuxième tentative serait »pas si effrayant» en raison de l’expérience du couple. Elle a qualifié la question du modérateur – sur ce qu’elle ressentirait si Zelensky lançait une campagne de réélection – de «difficile» un.

Le chef de l’État ukrainien s’est rendu aux États-Unis la semaine dernière pour rencontrer le président Joe Biden et d’autres dirigeants, revenant avec une promesse de «jusqu’à 325 millions de dollars» pour «besoins critiques en matière de sécurité et de défense» de la Maison Blanche, après avoir apparemment averti les législateurs américains que Kiev pourrait perdre face à la Russie. Washington aurait remis 75 milliards de dollars à Kiev au cours des deux dernières années, la majeure partie – 46,6 milliards de dollars – étant constituée d’aide militaire.

Une enquête publiée plus tôt ce mois-ci a révélé que près de huit Ukrainiens sur dix accusent Zelensky d’être responsable de la corruption endémique qui sévit dans leur pays – une autre raison pour laquelle le président pourrait avoir des appréhensions à l’idée de se présenter aux élections. Il s’est également plaint de l’affaiblissement du soutien occidental, utilisant une interview avec The Economist pour dénoncer ses anciens bienfaiteurs infidèles comme des partisans secrets de la Russie et les menacer de pertes lors de leurs propres élections si Kiev succombait militairement, et de problèmes sociaux si les millions d’Ukrainiens les réfugiés dispersés dans toute l’Europe deviennent indisciplinés.

La loi martiale ukrainienne interdit les élections, et les responsables de la sécurité ukrainiens ont récemment reconnu au Washington Post qu’un vote serait pratiquement impossible avec la majeure partie de la population déployée sur les lignes de front ou vivant à l’extérieur du pays. Cependant, Kiev fait face à une pression croissante de la part de l’Occident pour conserver au moins l’apparence d’une démocratie qui fonctionne, une exigence que le gouvernement ne peut pas se permettre d’ignorer d’emblée compte tenu de sa dépendance financière aux largesses américaines et européennes.

En juin, Zelensky a reconnu qu’un vote ne pourrait avoir lieu qu’une fois le conflit réglé, pour finalement inverser la tendance en août et dire que cela était possible – à condition qu’il obtienne 135 millions de dollars supplémentaires.