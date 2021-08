Shalini Talwar, l’épouse du rappeur et compositeur de musique Hirdesh Singh, plus connu sous le nom de Yo Yo Honey Singh, a déposé mardi une plainte pour violence domestique à son encontre devant les tribunaux de Tis Hazari.

Dans sa plainte de 118 pages, Talwar a accusé Honey Singh d’avoir eu des relations sexuelles extraconjugales avec diverses femmes. Elle a également fourni des détails sur les abus physiques, verbaux et émotionnels auxquels elle aurait été soumise par le rappeur et sa famille.

Honey Singh, sa femme alléguée dans sa plainte, « a commencé à avoir des relations sexuelles occasionnelles fréquentes avec plusieurs femmes » lorsqu’il voyageait et « pour favoriser ses intentions sexuelles et ses relations illicites, n’a jamais révélé au public … qu’il était marié ».

Le rappeur et Talwar se sont mariés dans un gurudwara de Delhi en 2011.

Talwar a allégué que Honey Singh a continué à essayer de cacher ses penchants depuis le moment où ils se sont mariés dans un gurudwara de Delhi en 2011. Elle l’a accusé de se livrer à la toxicomanie et même d’avoir une liaison avec une actrice de cinéma punjabi.

Prenant connaissance de la plainte, la magistrate métropolitaine en chef Tania Singh a demandé à Honey Singh de comparaître devant elle le 28 août.

Le Chief Metropolitan Magistrate a adopté des ordonnances provisoires interdisant au rappeur de disposer de la propriété qu’il possédait conjointement avec sa femme ainsi que son « stridhan ».

Initialement connu pour promouvoir la misogynie et la toxicomanie dans ses numéros de rap pendjabi, Honey Singh, qui a grandi et vit à Delhi, est maintenant mieux connu pour son travail dans des films grand public tels que « Chennai Express » et « Sonu Ke Titu Ki Sweety ».