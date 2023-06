L’épouse de Treat Williams honore son anniversaire de mariage après l’accident de moto mortel de l’acteur

Pamela Van Sant s’est souvenue de Treat Williams à l’occasion de ce qui aurait été leur 35e anniversaire de mariage.

L’acteur « Everwood » est décédé il y a près de deux semaines des suites d’un accident de voiture dans le Dorset, dans le Vermont, selon la police. Il avait 71 ans.

Van Sant a partagé dimanche une série de souvenirs de leurs noces de 1998 avec ses abonnés sur les réseaux sociaux.

« Joyeux anniversaire chérie », a-t-elle écrit sur Instagram. « 35 ans. »

TRAITEZ WILLIAMS, ACTEUR DE « BLUE BLOODS », MORT À 71 ANS SUITE À UNE COLLISION DE VÉHICULES DANS LE VERMONT

Williams portait une veste blanche avec un nœud papillon noir pour épouser Van Sant, qui était vêtue d’une robe de mariée blanche éthérée avec un voile fluide et un casque.

TRAITER LA FILLE DE WILLIAMS S’EXPRIME APRÈS L’ACCIDENT DE MOTO MORTEL DE L’ACTEUR: » UNE DOULEUR QUE JE N’AI JAMAIS RESSENTI «

Elle s’est assise sur ses genoux et a enroulé ses bras autour de Williams sur une photo de Noël.

Pam a également partagé une photo de leur « premier anniversaire sur place à Bali », avec le couple vêtu d’une tenue de mariage traditionnelle balinaise.

Elle a également posté une photo avec Treat enroulant ses bras autour d’elle pendant que la neige tombait au sol dans une scène pittoresque de pays des merveilles hivernales.

Les autorités ont confirmé la mort de Williams dans un communiqué il y a deux semaines. Williams roulait sur Morse Hill Road vers 16 h 53 lorsque sa moto n’a pas pu éviter un SUV Honda et les deux véhicules sont entrés en collision.

TRAITEZ L’HÉRITAGE HOLLYWOODIEN DE WILLIAMS : LES CO-STARS ET LES AMIS RENDENT HOMMAGE À LA VIE ET ​​À LA CARRIÈRE DE L’ACTEUR

« La police de l’État du Vermont enquête sur un accident entre un SUV et une moto lundi après-midi 12 juin 2023, dans le Dorset, au cours duquel le conducteur de la moto a subi des blessures mortelles », indique le communiqué.

« Le motocycliste est identifié comme étant Richard Treat Williams, 71 ans, de Centre de Manchester, Vermont. »

Les responsables ont ajouté: « L’enquête initiale indique que l’Element s’est arrêté, a signalé un virage à gauche, puis s’est engagé sur la trajectoire d’une moto Honda VT700c 1986 conduite par Williams. »

Williams n’a pas pu éviter le véhicule venant en sens inverse et a été éjecté de sa moto, souffrant de blessures graves, selon la police.

Il a ensuite été transporté par avion au centre médical d’Albany à Albany, New York, où il a été déclaré mort.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’autre conducteur a été contrôlé par personnel médical sur place pour des blessures mineures mais n’a pas été transporté à l’hôpital.

« L’enquête sur cet accident en est à ses débuts. Un membre de l’équipe de reconstruction de l’accident de la police de l’État du Vermont était sur les lieux lundi soir, et les membres de l’équipe retourneront sur les lieux de la collision le mardi 13 juin pour continuer à traiter la scène, « , a déclaré la police de l’État du Vermont.

La longue carrière cinématographique et télévisuelle de l’acteur a commencé en 1975 avec ses débuts au cinéma dans « Deadly Hero ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Sa carrière de plusieurs décennies comprenait des rôles dans les séries télévisées « Heartland » de 2007 et « Chesapeake Shores » en 2016-2022, et des films tels que « 127 Hours », « The Congressman » et « 12 Mighty Orphans ».

Il a récemment joué le rôle de Lenny Ross dans le drame policier populaire « Blue Bloods ».

Lawrence Richard de Fox News Digital a contribué à ce rapport.