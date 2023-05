L’épouse de Tom Hanks, Rita Wilson, explique le moment apparemment fâché à Cannes, révèle la vérité derrière les photos

Rita Wilson remet les pendules à l’heure à propos d’une photographie qui a mis son mari Tom Hanks sur la sellette.

Le moment, capturé mardi sur le tapis rouge du Festival de Cannes, montre Tom Hanks semblant parler avec colère à un membre du personnel.

Cependant, Wilson a déclaré que le moment entre Hanks et le membre du personnel n’était pas ce qu’il semblait.

« Ça s’appelle Je ne t’entends pas. Les gens crient. Qu’as-tu dit ? Où sommes-nous censés aller ? Wilson a expliqué dans une histoire Instagram.

« Mais ça ne vend pas d’histoires ! Bien essayé », a ajouté Wilson. « Allez voir Asteroid City ! »

Hanks et Wilson sont apparus sur le tapis rouge pour la projection de « Asteroid City ». Hanks joue dans la comédie de Wes Anderson sur une convention Junior Stargazer.

Hanks, 66 ans, portait un smoking noir tandis que Wilson, également âgé de 66 ans, arborait une robe longue noire ornée de perles et accessoirisée d’une cape.

Hanks a déjà été impliqué dans des altercations passionnées. L’acteur a crié à un groupe de fans de « reculer » après que Wilson ait été presque renversé alors que les gens envahissaient le couple quittant un restaurant de New York en juin dernier.

La star de « Un homme nommé Otto » est apparue stupéfaite. « Renverser ma femme ? demanda-t-il alors qu’il se tenait visiblement agacé.

Wilson et Hanks ont récemment célébré leur 35e anniversaire de mariage.

« 35 ans de mariage. 30 avril 1988. L’amour, c’est tout », a écrit Wilson en légende d’une photo d’elle avec un gâteau « joyeux anniversaire » offert par Hanks.

Hanks et Wilson se sont rencontrés pour la première fois lors du tournage de « Bosom Buddies » en 1981. Cependant, leur romance n’a commencé que lorsqu’ils se sont réunis pour filmer le film « Volunteers » en 1985.

« Rita et moi nous sommes juste regardés et – kaboing – c’était ça », a déclaré Hanks à GQ. « J’ai demandé à Rita si c’était la vraie chose pour elle, et cela ne pouvait tout simplement pas être nié. »

Le couple partage deux enfants; Chester « Chet » Hanks et Truman Hanks. Wilson est également la belle-mère des deux enfants de Hanks qu’il partage avec son ex-femme Samantha Hewes.

