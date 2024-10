L’épouse de Tim Lambesis dément les rumeurs selon lesquelles elle serait maltraitée alors que je suis en train de mourir

L’autodestruction d’As I Lay Dying se poursuit puisque trois membres du groupe et le manager du groupe ont démissionné au cours de la semaine dernière et que tous les groupes qui étaient censés les soutenir lors de leur tournée européenne ont annoncé l’annulation de la tournée. Alors que les fans continuent d’attendre une déclaration des deux membres restants du groupe sur ce qui s’est passé ou sur la suite, les gens ont commencé à spéculer sur la cause de tout cela.

Lorsque le guitariste Ken Susi a démissionné, il a déclaré que «sa moralité personnelle avait récemment été mise à l’épreuve jusqu’au point de rupture». Cela soulève une question très importante : qu’est-ce qui pourrait bien arriver pour qu’une personne prête à rejoindre un groupe dont le leader est allé en prison pour sollicitation de meurtre ait soudainement une crise de conscience ? Beaucoup de gens en ligne spéculent que tout ce drame autour du groupe se produit parce qu’une allégation de violence domestique sera bientôt portée contre le leader Tim Lambesis, mais l’épouse actuelle de Lambesis, Dany, insiste sur le fait que ce n’est pas le cas.

Dany Lambesis a pris Instagram pour publier une déclaration sur les allégations d’abus, disant :

«J’écris cette déclaration pour répondre aux récentes rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant mon mari, Tim Lambesis, et aux allégations de violence domestique. J’ai appris que de fausses déclarations avaient été faites, suggérant que mon mari m’avait fait du mal.

«Je tiens à préciser sans équivoque que ces allégations sont complètement fausses. Mon mari ne m’a jamais fait de mal de cette manière et je suis profondément attristée par les rumeurs infondées qui ont émergé pendant cette période difficile pour son groupe. Il n’y a jamais eu d’incident justifiant de telles accusations. Nous avons eu des problèmes relationnels comme beaucoup d’autres couples, mais rien au niveau du degré de violence domestique ou de ce qui est décrit en ligne.

«Cela m’attriste profondément de me retrouver dans une position où je dois expliquer publiquement ma vie personnelle et ma relation à cause de mensonges flagrants. Il est complètement injuste que tout se soit répandu de la sorte et que personne n’ait même pensé à ma voix pour être entendue à travers tout cela. C’est injuste tant pour Tim que pour moi et pour notre relation.

« Il est décourageant de constater à quelle vitesse la désinformation peut se propager et l’impact qu’elle peut avoir sur les individus et les familles. Je vous demande de respecter notre vie privée pendant cette période et de vous abstenir de perpétuer davantage ces rumeurs nuisibles.