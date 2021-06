L’épouse de Tiki Barber, Traci Lynn Johnson, « en pourparlers pour rejoindre RHONJ et tourne déjà avec Teresa Giudice et le casting »

L’épouse de TIKI Barber, Traci Lynn Johnson, est en pourparlers pour rejoindre The Real Housewives Of New Jersey et tourne déjà avec Teresa Giudice et le casting, The Sun peut révéler en exclusivité.

Selon les rumeurs, Carolina Rauseo et Aikisha Colon rejoindraient également le casting pour la saison 12.

L’épouse de Tiki Barber, Traci Lynn Johnson, serait en pourparlers pour rejoindre Real Housewives Of New Jersey[/caption]

Elle aurait été aperçue en train de filmer lors de la fête de la fierté de Margaret Joseph[/caption]

Une source a déclaré en exclusivité à The Sun qu’un autre ami pourrait rejoindre le casting pour la saison à venir, dont le tournage a déjà commencé.

L’initié nous a dit : « L’épouse de Tiki Barber, Traci Lynn, a filmé avec les acteurs lors de la soirée Pride de Margaret Josephs à Englewood, dans le New Jersey, mardi soir.

« La fête a été tournée pour la saison 12, Traci est testée pour voir comment elle s’intègre aux autres femmes, elle a tourné des scènes. »

Le Soleil a tendu la main Les producteurs de RHONJ et Tracy Lynn pour commentaires mais n’en a pas reçu au moment de la publication.

Le mari de Margaret, Joe Benigno, et sa mère, Marge Sr., l’ont également rejointe[/caption]

La semaine dernière, Margaret faisait partie de la grande fête de la fierté célébrée à Englewood, dans le New Jersey, alors qu’elle amenait quelques-uns de ses amis à la rejoindre.

Dolorès Catane, Mélissa Gorga, Thérèse, et Jackie Goldschneider étaient là pour la soutenir alors qu’elle prononçait un discours inspirant aux personnes présentes.

La mère de Margaret, Marge Sr., et son mari, Joe Benigno, étaient également présents à la fête.

Traci Lynn est devenue tristement célèbre après que Tiki, qui est un ancien porteur de ballon qui a joué pour les Giants de New York, ait quitté sa femme enceinte pour elle.

Tiki a quitté sa première femme, Ginny, pour être avec Tracy[/caption]

Tiki et Traci ont maintenant deux enfants – alors qu’il en partage également quatre avec Ginny[/caption]

Ginny Chan et Tiki se sont mariés en 1999 mais ont mis fin aux choses après qu’il l’ait abandonnée en 2010, alors qu’elle attendait leurs jumeaux.

Ginny et Tiki partagent Atiim Kiambu, 18 ans, Chason, 17 ans, et Ella et Riley, 11 ans.

Il a été affirmé que Tiki avait trompé sa femme avec Tracy, mais lui et l’éventuelle nouvelle femme au foyer ont démenti les rumeurs.

Ils soutiennent l’affirmation selon laquelle Tiki et Ginny ont été séparés lorsqu’ils se sont réunis.

Tiki et Ginny ont divorcé en 2012 et la même année, il a épousé Tracy.

Tiki et Traci partagent deux filles, Brooklyn et Teagan.

L’ensemble du casting de RHONJ devrait revenir pour une autre saison[/caption]

Plus tôt ce mois-ci, des rumeurs ont commencé à se répandre en ligne selon lesquelles l’amie de Teresa, Caroline Rauseo, une agente immobilière du New Jersey, se verra confier un poste à temps plein dans l’émission.

Il a également été question qu’Aikisha Colon, propriétaire d’un bar, serait présenté comme un « ami ».

le Bravo et Cocktails Instagram Le compte a annoncé la nouvelle, car ils ont affirmé que Caroline avait des liens étroits avec de nombreuses femmes au foyer pendant un certain temps.

Caroline Rauseo rejoindra potentiellement le casting[/caption]

Aikisha Colon est également sur le point de rejoindre en tant qu’ami[/caption]

L’agent immobilier s’est même rendu aux Bahamas avec Teresa et a été suivi par Jennifer Aydin, Melissa et Dolores sur les réseaux sociaux.

Aikisha est mariée à Willie Colon, un joueur de la NFL à la retraite et l’hôte du Barstool Breakfast de Sirius XM.

Elle aurait des liens avec le mari de Melissa, Joe, et sera présentée comme « amie » dans la série.





Le nouvel ajout a été identifié comme le copropriétaire de Bricks & Hops Beer Garden dans le Bronx, à New York, et est actuellement enceinte et attend une petite fille en juillet.

Cependant, le point de vente Instagram a révélé que l’ensemble du casting à temps plein précédent resterait le même, mais a expliqué: « Il peut y avoir des amis des épouses ajoutés dans des rôles à temps partiel. »

Bravo n’a pas encore fait de commentaire sur la question.