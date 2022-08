L’épouse de Sylvester Stallone, Jennifer Flavin, repérée sans bague avant le dépôt du divorce

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’épouse de Sylvester Stallone, Jennifer Flavin, a été photographiée sans son alliance quelques jours avant de demander le divorce après 25 ans de mariage, révèle une photo obtenue par Fox News Digital.

Flavin, 54 ans, a demandé “la dissolution du mariage et d’autres réparations” auprès de la star de “Rocky”, âgée de 76 ans, le 19 août à Comté de Palm Beach, Floride selon les archives judiciaires.

Près de deux semaines auparavant, le 8 août, elle avait été photographiée en quittant le restaurant Craig’s à Los Angeles avec son annulaire manquant du matériel révélateur – apparemment un indice qu’il y avait des problèmes au paradis.

Les indices ont continué à s’accumuler. L’ancien mannequin glamour a posté un message crypté sur Instagram sous une photo d’elle avec elle et les trois filles de Stallone. “Ces filles sont ma priorité. Rien d’autre n’a d’importance. Nous 4 pour toujours. #Vérité #Famille #Pour toujours”, a-t-elle écrit.

Puis, le 16 août, le tatoueur Zach Perez a publié sur Instagram une photo du biceps droit de Stallone montrant qu’il avait recouvert un portrait de Flavin avec une image de Butkus, son bullmastiff qui est apparu à ses côtés dans le film “Rocky”. selon le New York Post.

“Le plus beau jour de ma carrière de tatoueur !!” il a écrit. “Merci de m’avoir fait confiance pour votre tatouage aujourd’hui @officialslystallone.”

Les messages ont été supprimés après que des commentateurs aient critiqué la transformation du tatouage comme un affront à Flavin, sa troisième épouse. L’attachée de presse de Stallone, Michelle Bega, a déclaré le courrier quotidien que le tatouage brouhaha était tout un malentendu.

“M. Stallone avait l’intention de rafraîchir l’image du tatouage de sa femme Jennifer, mais les résultats n’étaient pas satisfaisants et, malheureusement, irréparables”, a-t-elle déclaré. “En conséquence, il a dû couvrir l’image originale avec un tatouage de son chien de Rocky, Butkus.”

Bega a ajouté: “Les Stallones filment actuellement ensemble une émission de téléréalité qui fera ses débuts sur Paramount +.”

Un rapport a révélé que le couple s’était séparé après une intense dispute au sujet de l’obtention par la famille d’un nouveau Rottweiler nommé Dwight, mais Bega a rejeté l’affirmation dans une déclaration à Fox News Digital.

Stallone et Flavin se sont mariés en mai 1997 – environ une décennie après leur première rencontre dans un restaurant de West Hollywood.

Ils ont eu un début cahoteux avec Stallone rompant avec elle en 1994 via une lettre manuscrite de six pages envoyée par FedEx. “C’était assez bâclé”, se souvient-elle au magazine People à l’époque.

Elle a rapidement appris la vraie raison de la fin de leur romance de 5 ans et demi. Stallone avait une liaison avec le mannequin Janice Dickinson, a-t-elle dit, et la star de “Rambo” pensait qu’il était le père de son enfant. Il ne l’était pas – et sa relation avec Flavin a rapidement repris.

Stallone et son ex-femme partagent trois filles : Sophia, 25 ans, Sixtine, 24 ans et Scarlet, 20 ans. L’acteur de “Lords of Flatbush” a également deux fils adultes issus de son premier mariage avec Sasha Czack. Dans les années 1980, Stallone a été brièvement marié à sa co-star “Rocky”, Brigitte Nielson.

Flavin n’a pas renvoyé de texte sollicitant un commentaire.

Larry Fink a contribué à ce rapport.