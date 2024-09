L’épouse de Springsteen, Patti Scialfa, souffre d’un cancer depuis 2018

Patti Scialfa, membre de longue date du groupe E Street et épouse de Bruce Springsteen, a confirmé qu’elle luttait contre un cancer du sang depuis environ six ans.

Scialfa, 71 ans, a fait cette révélation dans « Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band », le documentaire sur la tournée mondiale qui a été présenté en avant-première dimanche au Festival international du film de Toronto. Elle était absente de la première du film, à laquelle assistaient Springsteen, son manager Jon Landau et son compagnon de groupe Steven Van Zandt.

La musicienne a déclaré qu’elle souffrait d’un myélome multiple, qui survient lorsque des cellules plasmatiques cancéreuses s’accumulent dans la moelle osseuse et évincent les cellules sanguines saines, selon le Clinique Mayo.

« Faire des tournées est devenu un défi pour moi. En 2018, alors que Bruce et moi jouions la pièce à Broadway [‘Springsteen on Broadway’]« On m’a diagnostiqué un myélome multiple à un stade précoce. Et cela affecte mon système immunitaire », explique Scialfa dans le documentaire.

Elle a ajouté qu’elle doit « faire attention à ce que je choisis de faire et à l’endroit où je choisis d’aller » à cause de la maladie.

« De temps en temps, je viens à un spectacle ou deux et je peux chanter quelques chansons sur scène. Et c’est un plaisir. C’est la norme pour moi en ce moment. Et ça me va », a-t-elle déclaré lors d’une interview dans le documentaire qui montre des images d’elle sur scène au fil des ans.

Scialfa fait partie du groupe E Street depuis 1984, et est la seule femme à en faire partie. Elle assure les chœurs, joue du tambourin et de la guitare. Elle a épousé The Boss en 1991, après son divorce en 1989 avec l’actrice Julianne Phillips, et a fait des tournées et chanté avec la superstar de 74 ans pendant des années.

« C’est toujours amusant de chanter Fire. C’est très personnel d’une certaine manière. On peut voir un côté de notre relation qu’on n’a pas l’habitude de voir », dit Scialfa dans le film, à côté d’images du duo qu’elle et Springsteen ont en commun. « Être de retour sur scène avec Bruce est un vrai plaisir. … Chaque soir de cette tournée donne au groupe une chance de faire la fête. »

Pendant ce temps, Springsteen a également fait la une des journaux en raison de problèmes de santé au cours de la dernière année. L’année dernière, l’interprète de « Dancing in the Dark » et « Born in the USA » a reporté plusieurs concerts en raison de problèmes digestifs. ulcère gastroduodénalqui n’est pas mentionné dans le documentaire. Plus tard dans le mois, lui et le E Street Band ont annoncé le report de leurs dates de tournée restantes de 2023 afin qu’il puisse continuer à recevoir un traitement.

La tournée a repris en mars avec 11 concerts reprogrammés aux États-Unis – dont deux au SoFi Stadium – avant de se diriger vers l’Europe puis de revenir aux États-Unis. La tournée s’arrête à Baltimore vendredi, joue à Asbury Park, dans le New Jersey, deux jours plus tard, puis se dirige vers le Canada pour des concerts qui se poursuivront jusqu’à fin novembre. Après une nouvelle pause, le groupe reviendra en Europe en 2025.

Dans une interview accordée au Times la semaine dernière, Van Zandt a confirmé que Springsteen se porte « remarquablement bien ».

«[H] »Il est vraiment revenu à la normale », a déclaré le guitariste. « Je pense que nous avons fait ce qu’il fallait, en jouant la carte de la sécurité, en prenant du temps supplémentaire et en le laissant guérir. Et il a été formidable, en très bonne forme ».

Le documentaire, qui sera diffusé sur Hulu et Disney+ le 25 octobre, examine de près les préparatifs de la tournée mondiale 2023-2024 en cours qui a réuni la rock star avec son groupe après une longue pause pour travailler sur des projets solo et son spectacle de Broadway.