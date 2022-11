L’épouse de Siddhaanth Vir Surryavanshi, Alesia Raut, écrit une note émotionnelle après sa disparition, écrit “vous avez toujours voulu …”

L’acteur de télévision populaire Siddhaanth Vir Surryavanshi a rendu son dernier souffle le vendredi 11 novembre, alors que l’acteur s’effondrait alors qu’il s’entraînait dans sa salle de sport et a été transporté d’urgence à l’hôpital. Les médecins ont même essayé de le ranimer pendant 45 minutes mais sans succès. L’acteur n’avait que 46 ans.

Le dimanche 13 novembre, sa femme Alesia Raut s’est rendue sur son compte Instagram et a écrit une note déchirante en souvenir du défunt acteur. Elle a partagé leur première photo ensemble et a écrit : “Je t’aime et je t’aimerai toujours jusqu’à ce que je sois en vie. Le 24 février 2017, notre première photo ensemble. À partir de ce jour, tu as toujours voulu me voir sourire, aimer la vie, profiter de la vie, essayer nouvelles choses, essayez de repousser mes limites. Vous étiez toujours en train de faire et de me rappeler de manger à l’heure”.





“Tu étais le seul homme qui me tenait la main sans peur et prêt à toujours me défendre, je suis devenu un bébé avec toi. Toujours avide de ton attention. Ton sourire, l’amour dans tes yeux pour tous, la nature bienveillante me manqueront , Mark, Diza par tous. Fils aimant, frère aimant, père aimant pour tes enfants, mari aimant, ami aimant. Je sais que tu me guideras toujours comme un ange Tu es dans un endroit heureux et paisible. Je t’aime, tu t’aimes tu le feras et tu le feras toujours, car tu m’as montré le vrai sens de l’amour”, a-t-elle conclu.

Siddhaanth a d’abord été marié à Ira Surryavanshi, dont il a officiellement divorcé en 2015. Il s’est ensuite marié avec Alesia en 2017. Il avait une fille nommée Diza de son premier mariage et Alesia était une mère célibataire de son fils nommé Mark avant d’épouser les Kasautii. Acteur de Zindagii Kay.