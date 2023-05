L’épouse de Shahid Kapoor, Mira Rajput, trollée et traitée de menteuse par les internautes pour CETTE raison

L’épouse de Shahid Kapoor, Mira Rajput, est la cible la plus douce sur Internet depuis qu’elle a fait la remarque que ses enfants ne sont pas des chiots et qu’elle ne peut pas les laisser à la maison et aller travailler ou autrement, et beaucoup ont estimé qu’elle fouillait Kareena Kapoor Khan. , qui a fait accoucher ce bébé, Taimur, et était de retour au travail dans un délai d’environ un mois. Cela fait une éternité depuis l’interview de Mira, mais c’est quand même frais dans l’esprit des internautes, et la nuit dernière, lorsque la femme vedette a été cliquée par les photographes, elle a été vue en train de trouver une excuse pour ne pas être cliquée davantage par eux, disant que ses enfants doivent aller à l’école demain et elle doit partir tôt.

Regardez la vidéo de Mira Rajput accusée d’avoir dit que mes enfants devaient aller à l’école pendant les vacances d’été.

L’épouse de Shahid Kapoor, Mira Rajput, a été accusée d’avoir trouvé une excuse pour ne pas se faire cliquer par les paparazzi, affirmant que ses enfants devaient aller à l’école le matin et qu’elle devait partir tôt. Les internautes lui rappellent que les vacances d’été sont en cours. Un utilisateur a commenté : « Abe yar mtlb kuch Bhi vacances chalu hai pagal banna rahi ho ». Un autre utilisateur a déclaré : « apki sirf etni pechan hain ki aap Shahid Kapoor ki wife hain….varna apne dum par aap kuch nhe hain…. ». Un autre utilisateur a déclaré: » Jahan tak muje pata hai filhal pure india me chalra hai phr ye konse school bhej rahi hai apne bachon ko ..? Celebs k bache hai kbhi bhi school ja skte hai « .

Bien que cette déclaration de Mira ait été hautement jugée et examinée par les internautes, ils l’ont analysée et l’ont traitée de menteuse pour avoir dit que ses enfants devaient aller à l’école car beaucoup prétendent que les vacances d’été sont en cours, et quel était le besoin de dire un mensonge ? En effet, Mira a fait un faux pas, mais certaines écoles sont ouvertes pour des activités parascolaires, et juger Mira est définitivement injuste. Mira Rajput est l’une des épouses vedettes les plus célèbres, et elle est la plus grande force de Shahid Kapoor et sa mascotte porte-bonheur.