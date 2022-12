L’épouse de Shahid Kapoor, Mira Rajput, gifle son beau-frère Ishaan Khatter : “Mai tumhari shakal bhi nahi dekhna chahti, va au diable”

Shahid Kapoor et Mira Rajput ne manquent jamais de marquer des buts avec leurs images molles. Outre Shahid, Mira partage également un excellent lien avec son beau-frère Ishaan Khatter et on les voit souvent faire l’idiot. Cette fois, Mira a été vue en train de gifler Ishaan au visage et laissez-nous vous dire pourquoi.

Dimanche, Shahid a partagé une vidéo sur Instagram où il a été vu en train de provoquer Ishaan pour qu’il s’occupe de Mira en disant : “Usne teri mardangi ko lalkara hai”. Ishaan est convaincu et se dirige vers Mira qui le gifle alors fort avant de dire: “Mai tumhari shakal bhi nahi dekhna chahti, va en enfer.”

Le trio a recréé une scène de Dil Chahta Hai où la petite amie du personnage de Saif rompt avec lui. Au moment où Mira gifle Ishaan, ils éclatent de rire, puis la vidéo montre une série de leurs photos loufoques avec la piste Dil Chahta Dil en arrière-plan.

Il y a quelques semaines, Mira avait souhaité à Ishaan de la manière la plus hilarante possible en révélant le secret de l’acteur. Elle s’est rendue sur Instagram et a publié une image d’elle-même qui la montre en compagnie de son mari Shahid Kapoor et de son beau-frère Ishaan Khatter qui peut le voir photobomber le couple alors qu’il fait une pose en courant et sourit.

Mira a écrit dans la légende : “Nous avons deux enfants qui dorment dans leur propre lit, mais un qui refuse de sortir du nôtre. Joyeux anniversaire @ishaankhatter, tu sais que nous t’aimons beaucoup (emoji cœur) #favori de tous.”

Ishaan et Shahid ont acquis leurs prouesses d’acteur de leurs parents. Ces frères sont bien connus pour leur lien étroit et leur place spéciale dans l’industrie. En raison de leur forte amitié, cette paire est probablement la plus aimée de la liste. Shahid a clairement indiqué à maintes reprises à quel point il apprécie et adore son demi-frère Ishaan.