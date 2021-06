L’épouse de Shaheer Sheikh, Ruchikaa Kapoor, fait ses débuts avec le baby bump sur la dernière photo

Après des rumeurs constantes et le silence de Shaheer Sheikh et Ruchikaa Kapoor, il est confirmé que le couple a suivi la voie familiale. Dimanche, l’acteur s’est rendu sur sa page Instagram et a partagé une photo de famille sur laquelle Ruchikaa est vue avec son baby bump en pleine croissance. Elle a l’éclat de la grossesse et pose joyeusement avec Shaheer et sa famille. Shaheer a écrit : « Le bonheur est fait maison… #mieuxEnsemble. »

Sur la photo, l’acteur de ‘Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi’ est vu dans un look décontracté portant un T-shirt gris et un pantalon bleu foncé. Alors que Ruchikaa était jolie dans une robe imprimée bleu foncé.

Plus tôt lors de l’interaction avec le Times of India, lorsque Shaheer a été interrogé sur la grossesse de Ruchikaa, il avait dit: « N’en parlons pas. Il est trop tôt pour commenter. »

Pendant ce temps, une source avait déclaré au portail plus tôt: « Shaheer est connu pour garder un profil bas dans les médias et n’aime pas parler de sa vie personnelle. Il a été discret sur les nouvelles, en gardant à l’esprit la pandémie actuelle situation dans le pays. Ruchikaa est dans son premier trimestre. Ils sont tous les deux impatients d’embrasser cette nouvelle phase de leur vie. «

Parlant de la façon dont le mariage a changé sa vie, Shaheer a poursuivi en disant : « J’ai vécu seul pendant de nombreuses années à Mumbai, alors j’apprends à partager mon espace avec quelqu’un maintenant. (rires). J’aime cuisiner pour elle. Aussi, Ruchikaa et je déménage dans une nouvelle maison, donc les derniers mois ont été passés à la refaire. Je crois en une vie simple et minimaliste, et c’est une maison modeste et pas quelque chose de gigantesque. «