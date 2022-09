L’épouse de Shah Rukh Khan, Gauri Khan, et Tiger Shroff réagissent à la dernière photo torse nu de la star de Pathaan

Shah Rukh Khan a cassé Internet dimanche avec sa dernière photo torse nu. SRK a partagé un aperçu de son physique ciselé et a rappelé environ 4 mois pour son acteur tant attendu Pathaan. Tout en partageant la photo, Khan a écrit : “Moi à ma chemise aujourd’hui : ‘Tum hoti toh kaisa hota….Tum iss baat pe hairaan hoti, Tum iss baat pe kitni hansti…….Tum hoti toh aisa hota..’ Moi aussi j’attends pour #Pathaan.”

Voici la photo







Peu de temps après avoir téléchargé la photo, la femme de SRK, Gauri, l’a commentée en disant : “Oh mon Dieu ! Maintenant, il parle aussi à ses chemises.” Tiger Shroff a déclaré qu’il avait été inspiré pour se remettre en forme. Il a écrit : “Je pensais prendre un jour de repos. Et puis j’ai vu ça. Légende.”

Plusieurs fans de l’acteur l’ont salué comme le meilleur, et certains d’entre eux ont exigé de sortir la bande-annonce. Un utilisateur a écrit : “@iamsrk sir ji ! Ça va TSUNAMI au box-office.” Un autre utilisateur a écrit : “Unreal. On a hâte de te voir sur grand écran, King.” Un internaute a écrit : « Poster na shi pic to aaya ». Un autre internaute a écrit : “Merci monsieur d’avoir donné un camée pichai à l’acteur vijay dans le film #jawan.”

Il y a quelques jours, Deepika Padukone a partagé un aperçu de sa session de doublage pour le film. Deepika a partagé une image du script relié de Pathaan placé sur une table dans le studio d’enregistrement. Le micro d’enregistrement au-dessus du script a confirmé le doublage du film. Elle a partagé la photo avec la légende qui dit : “WIP (work in progress) #Pathaan.”

Plus tôt en août, les créateurs de Pathaan ont dévoilé des affiches animées de la distribution. John joue un méchant intrépide, et avec l’affiche, on dirait qu’il est un expert en bombes et explosions. Pathaan sortira en salles le 25 janvier