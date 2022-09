L’épouse de Rod Stewart, Penny Lancaster, sur la police des funérailles de la reine Elizabeth: “Le plus grand honneur de tous”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Penny Lancaster a eu “une excellente formation et préparation” pour faire partie du service de police lundi pour les funérailles d’État de la reine Elizabeth II.

“Avec toute cette planification en cours, vous ne pouvez jamais tout à fait prédire comment la foule est [going to] réagir et les dangers qui pourraient nous guetter”, a déclaré le mannequin et personnalité de la télévision britannique, marié à Rod Stewart, à Sky News.

“Mais nous avons eu un excellent entraînement et une excellente préparation et heureusement, tout le monde a rendu hommage de la manière appropriée, et nous n’avons eu aucun incident à proprement parler”, a expliqué le joueur de 51 ans. “Donc, je suis très reconnaissant pour cela.”

Lancaster a commencé à faire du bénévolat pour la force après être apparu dans l’émission de télé-réalité “Famous and Fighting Crime”, où des célébrités échangent leurs emplois de jour avec ceux de professionnels des services d’urgence. Un Lancaster inspiré est devenu agent de police spécial pour la police de la ville de Londres en avril 2021.

Lancaster a rejoint environ 15 000 officiers dans les rues pour les funérailles, qui ont eu lieu à l’abbaye de Westminster. Lancaster a été aperçu en uniforme complet tandis que des milliers de personnes sont descendues dans la rue et ont rendu hommage au monarque le plus ancien de Grande-Bretagne.

Elizabeth est décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans.

“C’est le plus grand honneur de tous, de pouvoir servir aujourd’hui aux funérailles de Sa Majesté la Reine”, a déclaré Lancaster à l’agence de presse PA. “Nous étions en uniforme à cinq heures ce matin, et nous ne savions pas jusqu’à quelle heure nous travaillerions. Nous voulons juste nous assurer que toute la foule rentre chez elle en toute sécurité.”

La star a noté que malgré son “long” quart de travail, “je n’aurais raté ça pour rien au monde”.

“L’accent est mis principalement sur le devoir, mais il [was] une belle opportunité et [I’m] très honorée d’être ici pour lui rendre hommage en même temps”, a-t-elle ajouté.

La semaine dernière, Lancaster a déclaré à “Good Morning Britain” qu’elle était “très fière de pouvoir servir” pendant un tel “moment historique” pour le pays.

“Ce fut un grand privilège de travailler au service commémoratif de la reine à la cathédrale Saint-Paul vendredi”, avait-elle déclaré à l’époque. “J’ai signé le serment d’Office of Constable à Sa Majesté la Reine il y a un peu plus d’un an, en avril de l’année dernière, et tout comme le lien sans couture entre Sa Majesté et le roi Charles III, mon serment sera désormais avec le roi.”

L’année dernière, Stewart a décrit le parcours de huit mois de sa femme pour devenir flic. Le couple s’est dit “oui” en 2007.

“Elle a été complètement absorbée par ça et a adoré”, a déclaré la femme de 77 ans au magazine People. “Elle a dit : ‘Je vais faire ça. Je vais faire toute la formation, tous les examens.’ La plus belle citation qu’elle a dite [is]”Je veux donner quelque chose en retour, d’accord, mais je veux m’occuper de la ville que j’aime, qui est Londres.”

“Elle est à temps partiel, elle travaille un jour par semaine et patrouille le Tower Bridge autour de Londres”, a expliqué la chanteuse. “Elle fait des arrestations, et elle sortira devant… Elle est costaud. Elle mesure 1m80″. On ne peut pas discuter avec une grosse blonde.”

La reine a été enterrée aux côtés de son défunt mari, le prince Philip, et de ses parents dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.