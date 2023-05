L’épouse de Rishi Sunak, Akshata Murty, met les scandales derrière elle alors qu’elle rejoint le Premier ministre au G7 au Japon

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’épouse de Rishi Sunak, Akshata Murty, est sortie de l’ombre à la suite d’une série de scandales très médiatisés pour le rejoindre lors de son premier voyage international en tant qu’épouse du Premier ministre.

La fille multimillionnaire de 43 ans de l’un des hommes d’affaires les plus riches de l’Inde s’est démarquée en descendant d’un avion de la RAF vêtue d’un pantalon ME + EM vert vif avec un pull en tricot rose Chinti & Parker. Le Premier ministre est resté simple avec un costume sombre, une chemise blanche et une cravate rouge.

Mme Murty est mêlée à une controverse depuis L’indépendant révélé l’année dernière qu’elle avait évité l’impôt en réclamant le statut de non-dom. Elle a depuis accepté de payer l’impôt britannique sur ses revenus à l’étranger.

Elle et son mari ont également été critiqués pour elle participation dans Koru Kids après que M. Sunak n’ait pas déclaré son implication dans l’agence de garde d’enfants qui a bénéficié du budget. Il est maintenant sous enquête du chien de garde du Parlement sur la non-divulgation.

Mme Murty détient également une participation dans une société de technologie éducative Study Hall, qui a reçu 349 976 £ de fonds publics via Innovate UK.

La polémique qui ronge l’épouse du premier ministre n’est pas seulement liée à ses investissements. Son choix de mode a soulevé des sourcils dans le passé, notamment lorsqu’elle portait une paire de chaussures Gucci coûtant 645 £ lors de la campagne électorale à l’approche des élections locales.

Le Premier ministre Rishi Sunak et son épouse Akshata Murty arrivent avant le couronnement (Jacob King/PA) (fil de sonorisation)

Et Mme Murty et M. Sunak En mars, la police métropolitaine a «rappelé les règles» concernant la tenue des chiens en laisse dans les grands parcs. Une vidéo est apparue pour montrer le Premier ministre et sa famille permettant à leur chien, Nova, de se promener librement dans un parc royal.

M. Sunak et Mme Murty ont été accueillis jeudi à Tokyo avant le sommet du G7 à Hiroshima ce week-end. Ils ont été accueillis par l’ambassadrice britannique au Japon Julia Londubat.

Mme Murty devrait suivre un programme d’activités avec les partenaires d’autres dirigeants mondiaux, qui pourraient inclure les États-Unis Première Dame Jill Biden et Brigitte Macron, épouse du président français Emmanuel Macron.

Rishi Sunak et sa femme Akshata Murty (Ian West/PA) (fil de sonorisation)

Il s’agit de la dernière d’une série d’apparitions publiques récentes de haut niveau de Mme Murty, à la suite d’une déjeuner de couronnement à Downing Street pour les bénévoles, les groupes de jeunes et les réfugiés ukrainiens au Royaume-Uni.

Mme Murty a également rencontré Mme Biden avant le couronnement du roi Charles III, passant un après-midi à explorer les affaires et l’éducation des anciens combattants.

Akshata Murty, épouse du Premier ministre britannique (R) et de la Première Dame ukrainienne Olena Zelenska (L) ont lu aux enfants ukrainiens lors d’une visite à la British Library dans le centre de Londres (PISCINE/AFP via Getty Images)