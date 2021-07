L’épouse de Richard Sherman, Ashley, comparaît avec lui devant le tribunal alors qu’il plaide non coupable de conduite en état d’ébriété et de violence domestique

L’épouse de RICHARD SHERMAN, Ashley, lui a tenu la main et l’a fait sortir d’une salle d’audience de Washington après que la star de la NFL a plaidé non coupable à cinq chefs d’accusation, dont la conduite en état d’ébriété et la violence domestique.

L’athlète professionnel a comparu à une audience du tribunal vendredi avec sa femme assise dans la galerie et est resté en équilibre alors que le procureur cochait la liste des accusations criminelles de l’altercation de mardi qui a conduit son beau-père à le vaporiser du poivre après avoir prétendument essayé entrer par effraction dans la maison des parents de sa femme.

La star de la NFL, Richard Sherman, s’est retirée de sa mise en accusation de vendredi pour violence domestique et conduite en état d’ébriété en tenant la main de sa femme Ashley Crédit : AP

Le demi défensif de 33 ans a plaidé non coupable des cinq chefs d’accusation Crédit : AP

Des images ont émergé de Sherman semblant jeter son corps dans la porte de la maison de son beau-père mardi soir Crédit : KIMA TV

« Nous plaidons non coupable de toutes les accusations », a déclaré l’avocat de Sherman, Cooper Offenbecher, à la juge de district du comté de King, Lisa Paglisotti, lors de l’audience de mise en accusation de vendredi qui a été filmée.

Sherman a lancé des plaisanteries avec le procureur, puis a croisé les mains et a fait face au juge et a écouté attentivement les accusations et les exigences de sa libération.

L’homme de 33 ans fait face aux chefs d’accusation suivants : conduite en état d’ébriété ; mise en danger imprudente des travailleurs de la route ; intrusion criminelle au deuxième degré – violence domestique; résister à l’arrestation et aux méfaits malveillants au troisième degré – la violence domestique.

Chaque délit peut être passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 90 jours ou éventuellement un an de prison.

Parmi les exigences, il doit respecter jusqu’à sa prochaine date d’audience du 13 août, Sherman doit conduire avec un taux d’alcoolémie de 0,08, remettre toutes les armes à feu et les permis d’armes à feu, et n’avoir aucun contact avec deux hommes – l’un d’eux le tout -le beau-père de l’athlète professionnel Raymond Moss.

Sherman a pu être vu en secouant la tête et en hochant la tête lorsqu’il a été informé des conditions de sa libération.

Il s’est alors levé, a boutonné son costume et a dit au juge assis derrière une cloison en plexiglas : « Merci, votre honneur.

Sa femme, Ashley Sherman, l’a ensuite rencontré et ils se sont serré la main en quittant la salle d’audience.

Avant sa comparution devant le tribunal, Sherman a tweeté des excuses pour « s’être fracassé dans la maison de sa belle-famille et conduire en état d’ivresse ».

« Je suis profondément désolé pour mes actions de mardi soir », a-t-il écrit.

«Je me suis comporté d’une manière dont je ne suis pas fier.

«J’ai été confronté à des défis personnels au cours des derniers mois, mais ce n’est pas une excuse pour la façon dont j’ai agi.

« L’importance de la santé mentale et émotionnelle est extrêmement réelle et je m’engage à obtenir l’aide dont j’ai besoin. »

La libération de l’agent libre de la NFL intervient après qu’il aurait écrasé sa voiture dans une zone de construction, puis des images de Sherman semblant jeter son corps dans la porte des parents de sa femme, appâtant à plusieurs reprises son beau-père Moss.

Moss a dit plus tard aux flics qu’il s’était armé d’une arme à feu et avait tiré du gaz poivré alors que Sherman aurait tenté de faire tomber la porte.

Certains rapports affirment que Sherman a consommé deux bouteilles d’alcool avant de casser sa voiture et d’essayer de défier Moss.

Sherman a été vu en train d’agir en belligérant et avait parlé de se suicider lorsqu’il a quitté mardi soir sa maison de la banlieue de Seattle à Maple Valley, selon l’Associated Press citant un rapport de police.

Sa femme, Ashley, a appelé le 911 pour tenter de demander à la police d’intervenir.

Sherman aurait brisé sa voiture dans une rue animée de Seattle qui était en construction.

Les travailleurs l’ont vu conduire à environ 60 à 70 MPH, a rapporté la police.

Sherman est ensuite parti, avec des étincelles jaillissant de sa voiture endommagée à Redmond.

Abandonnant la voiture sur un parking, Sherman s’est dirigé sur un demi-mile jusqu’au domicile de Moss et l’a confronté depuis la porte d’entrée.

« La famille a commencé à crier de peur », a déclaré Raymond Moss aux policiers dans le rapport.

« J’ai utilisé du gaz poivré sur le visage de Sherman à travers la porte partiellement ouverte alors qu’il continuait de frapper et tentait d’entrer.

« Je lui ai dit d’arrêter. Je me suis armé de mon arme de poing en ce moment, craignant pour ma sécurité et celle de ma famille. »

Quatre adultes se trouvaient à l’intérieur de la propriété à ce moment-là, mais on ne sait pas si des enfants étaient présents.

Sherman n’est pas entré dans la maison, a déclaré mercredi le chef de la police de Redmond, Darrell Lowe.

La police a déclaré que Sherman était conforme aux policiers.

Mais le comportement de Sherman a changé lorsque les policiers lui ont dit qu’il était placé en état d’arrestation, a expliqué Lowe.

La star aurait tenté de fuir les officiers, puis serait devenue physiquement agressive avec eux.

Les officiers ont déployé une unité K9 pour contrôler Sherman.

Sherman a été transporté à l’hôpital après avoir subi une coupure mineure au bas de la jambe à la suite d’une morsure de chien.

Il a été arrêté pour suspicion de « cambriolage de violence domestique » mais n’a pas été formellement inculpé.

Sherman a joué sept saisons avec les Seahawks de Seattle avant de rejoindre les 49ers de San Francisco en 2018.

Après l’audience de jeudi, sa femme Ashley a déclaré: « J’aime et je soutiens mon mari. Je m’engage à aider Richard à obtenir le soutien et les soins dont il a besoin.

« Richard a toujours été un père et un mari aimant. Et nous sommes impatients de le revoir à la maison avec sa famille. »

L’épouse Ashley Moss a déclaré que la star de la NFL n’avait « fait de mal » à personne Crédit : AP

Une caméra de sonnette a capturé Sherman qui aurait agi en belligérant et vu se précipiter à la porte d’entrée tout en défiant son beau-père Raymond Moss Crédit : KIMA TV

Sherman est maintenant un agent libre après avoir joué trois saisons pour les 49ers de San Francisco et remporté le Super Bowl 2014 tout en jouant pour les Seahawks de Seattle. Crédit : Getty